El gesto de Tomás Aranda con el presidente de Boca al contar quiénes son sus ídolos: "Admiro mucho a Román"

El volante de 18 años fue titular por primera vez y se destacó en la goleada del Xeneize. Después del partido reveló a qué jugadores tiene como espejos.

Tomás Aranda, el talentoso enganche que hizo crecer a Boca. Tuvo participación en los goles ante Lanús y los hinchas se ilusionan con su incipiente titularidad.

El nombre propio que dejó la goleada de Boca ante Lanús fue el de Tomás Aranda. Con apenas 18 años, el nacido en Ciudadela el 9 de mayo de 2007 tuvo su estreno como titular y dejó una actuación que ilusiona. Manejó los tiempos del equipo, se soltó con personalidad y terminó como una de las figuras en la Fortaleza.

Aranda ya había dado señales muy positivas el sábado pasado en el empate 1 a 1 ante Gimnasia de Mendoza, cuando ingresó en el segundo tiempo y le cambió la cara al equipo. Aquella noche se llevó el reconocimiento de la Bombonera y este miércoles confirmó que su irrupción no fue casualidad. Manejó la pelota, se movió con soltura y fue un soplo de aire fresco para un equipo que venía buscando un conductor.

Sus números también respaldaron la actuación ante Lanús. Según datos de Sofascore, tuvo 84 por ciento de efectividad en los pases, apenas dos entregas fallidas, completó tres de cuatro regates y ganó ocho de doce duelos en el suelo. Un rendimiento que explica por qué cada vez gana más terreno en la Primera de Boca.

El pibe que ilusiona a Boca reveló sus ídolos y destacó a Riquelme La palabra de Tomás Aranda tras ser la figura de Boca La palabra de Tomás Aranda tras ser la figura de Boca en la goleada frente a Lanús. ESPN Después del partido, el juvenil habló de sus ídolos futbolísticos y dejó en claro quiénes lo inspiran: “Admiro mucho a Román, a Neymar, a Messi y a Paredes. Son mis referentes”, dijo en ESPN Premium, mencionando a Juan Román Riquelme, Neymar, Lionel Messi y Leandro Paredes.

Tras el insulso empate ante el Lobo mendocino, el propio capitán de Boca se había mostrado conforme con la actitud del equipo en el segundo tiempo y aprovechó para dejarle un mensaje por elevación a Claudio Úbeda: “En el segundo tiempo fluimos mejor. Cuando hay gente que se encuentra entre líneas es una ventaja muy grande, el chico (por Aranda) lo hizo muy bien y hay que seguir mejorando”, había mencionado Paredes.