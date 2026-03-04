Video: así fue el pasillo de Boca a Lanús por la obtención de la Recopa Sudamericana en el Maracaná

Boca cumplió el protocolo luego de su consagración ante Flamengo. La AFA exige el pasillo en el primer partido como local del campeón.

Había expectativa en la previa y algo de polémica reciente alrededor del protocolo. Finalmente, el gesto se dio antes de que empezara a rodar la pelota. Boca Juniors le hizo pasillo a Lanús en la previa del partido en La Fortaleza, en reconocimiento al título de la Recopa Sudamericana conseguido en el estadio Maracaná ante Flamengo.

La escena estaba en duda por antecedentes recientes, pero el Xeneize cumplió con el protocolo dispuesto por la AFA. El Boletín N° 6625 establece que "el pasillo de reconocimiento se llevará a cabo en el primer partido en condición de local del club ganador o campeón".

Así fue el pasillo de Boca a Lanús en La Fortaleza El pasillo de Boca a Lanús en La Fortaleza El pasillo de Boca a Lanús en La Fortaleza. ESPN Ya había sucedido algo similar en este 2026, cuando Boca reconoció a Estudiantes de La Plata tras su consagración en 2025. En otros casos, como los de Huracán (ante Racing luego de ganar la Recopa) o Central Córdoba (que no le hizo pasillo a Independiente Rivadavia por haber obtenido la Copa Argentina) , la aplicación del protocolo no fue uniforme y generó discusiones.

Más allá de las conjeturas previas, los dirigidos por Claudio Úbeda se alinearon y aplaudieron el ingreso del equipo de Mauricio Pellegrino, que venía de dar el golpe internacional en Brasil.