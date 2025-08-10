Sobre llovido, mojado: el histórico récord negativo de Miguel Ángel Russo en Boca

Al mal presente de Boca Juniors en lo institucional y lo deportivo, se suma un dato poco alentador que deja a Miguel Ángel Russo en el ojo de la tormenta.

Russo no gana como DT de Boca desde mayo de 2021.

Boca Juniors igualó sin goles ante Racing en La Bombonera y profundizó una racha negativa, en un contexto por demás complicado, en donde Miguel Ángel Russo no deja de estar en la mira, sobre todo porque el equipo no levanta cabeza.

Miguel Ángel Russo y el peor arranque de un DT en la historia de Boca Miguel Ángel Russo, en su tercer ciclo como entrenador, alcanzó ocho partidos consecutivos sin ganar, convirtiéndose en el técnico con el peor arranque de todos los tiempos en el club. Si se suman los compromisos del cierre de su etapa anterior, la cifra asciende a 16 encuentros sin victorias.

En este lapso de la temporada, entre Mundial de Clubes, Torneo Clausura y Copa Argentina, el equipo acumuló cinco empates y tres derrotas. La falta de eficacia ofensiva es otro de los problemas centrales: apenas marcó seis goles y recibió diez.

Este registro deja atrás la marca negativa que compartía con Mario Zanabria, interino en 1984, que duró siete partidos sin ganar antes de ser despedido. Renato Cesarini y Carlos Aimar, con cinco, completaban la lista.

La estadística empeora si se incluyen los últimos ocho partidos que Russo dirigió entre 2020 y 2021, antes de ser cesado tras caer ante Estudiantes en La Plata. En total, son 12 empates y cuatro derrotas, sin victorias desde el 26 de mayo de 2021, cuando Boca venció 3-0 a The Strongest por la fase de grupos de la Copa Libertadores.