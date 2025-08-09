El motivo personal por el que Miguel Ángel Russo suspendió la conferencia post 1-1 ante Racing

Miguel Ángel Russo volvió a estirar su mala racha sin victorias y decidió no dar la conferencia de prensa luego del empate en la Bombonera.

Miguel Ángel Russo no habló tras el empate de Boca con Racing. El DT sumó 12 partidos sin ganar y decidió no presentarse a la conferencia.

Boca sumó un nuevo tropiezo en su presente futbolístico al igualar 1-1 con Racing por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Con este resultado, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo acumula doce partidos sin victorias, contando Liga Profesional, Copa Argentina y Mundial de Clubes y es la peor racha en la historia del club.

El clásico se abrió recién a los 31 minutos del segundo tiempo, cuando Santiago Solari puso en ventaja a la Academia. La igualdad llegó sobre el final, a los 43, con un cabezazo de Milton Giménez que salvó un punto pero no calmó las aguas.

Miguel Ángel Russo no habló tras el empate de Boca con Racing RUSSO Y SUS PREOCUPANTES NÚMEROS



Contando su paso anterior, lleva 16 partidos sin ganar como DT de Boca y sólo ganó UNO de los últimos 22 dirigidos en el Xeneize



También, se convirtió en el primer entrenador en la historia del club en no ganar en los primeros ochos… pic.twitter.com/ykqKEtIWol — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) August 9, 2025 La estadística golpea fuerte: desde que volvió para su tercer ciclo en Boca, Russo no pudo ganar. Suma cinco empates y tres derrotas en ocho partidos, una marca que preocupa a los hinchas y que alimenta las críticas.

Al término del encuentro, todo estaba listo para que el DT hablara en la conferencia de prensa. Gustavo Costas, entrenador de Racing, dio primero su testimonio y luego se esperaba la aparición de Miguelo. Sin embargo, el jefe de prensa xeneize avisó a los medios que Russo no hablaría por un motivo personal: estaba “sin voz”.