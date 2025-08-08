Rival confirmado: el Inter Miami de Messi y De Paul enfrentará a otro campeón del mundo en los playoffs

Inter Miami, que se aseguró su clasificación a los cuartos de la Leagues Cup el miércoles, ya conoce a su adversario en la próxima instancia.

El Inter Miami se aseguró este miércoles su clasificación a los playoffs de la Leagues Cup 2025 al vencer 3-1 a los Pumas UNAM. Este jueves, al finalizar la primera fase, quedó definido el cuadro de los cuartos de final y el equipo de Lionel Messi y Rodrigo de Paul ya conoce a su rival.

Las Garzas enfrentarán el martes 19 de agosto a los Tigres UANL de México, elenco en el que juega y se destaca desde julio otro campeón del mundo con la Selección argentina: Ángel Correa, máximo artillero del actual certamen con 4 goles.

Ángel Correa Tigres Inter Miami enfrentará a los Tigres UANL de Ángel Correa. @TigresOficial El equipo que dirige Javier Mascherano terminó la primera rueda del torneo como segundo de la clasificación de la MLS con 8 puntos, producto de sus triunfos 2-1 sobre Atlas, 5-4 en los penales ante Necaxa tras igualar 2-2 en los 90', y el mencionado 3-1 contra los Pumas.

Los de Nueva León, por su parte, quedó tercero en la zona de la Liga MX con 6 unidades. En el debut goleó 4-1 a Houston Dynamo. Luego le ganó 2-1 a San Diego FC, para en la tercera fecha caer 2-1 contra Los Angeles FC, derrota que no le impidió de todos modos avanzar de ronda.