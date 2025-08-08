Rival confirmado: el Inter Miami de Messi y De Paul enfrentará a otro campeón del mundo en los playoffs
Inter Miami, que se aseguró su clasificación a los cuartos de la Leagues Cup el miércoles, ya conoce a su adversario en la próxima instancia.
El Inter Miami se aseguró este miércoles su clasificación a los playoffs de la Leagues Cup 2025 al vencer 3-1 a los Pumas UNAM. Este jueves, al finalizar la primera fase, quedó definido el cuadro de los cuartos de final y el equipo de Lionel Messi y Rodrigo de Paul ya conoce a su rival.
Las Garzas enfrentarán el martes 19 de agosto a los Tigres UANL de México, elenco en el que juega y se destaca desde julio otro campeón del mundo con la Selección argentina: Ángel Correa, máximo artillero del actual certamen con 4 goles.
Te Podría Interesar
El equipo que dirige Javier Mascherano terminó la primera rueda del torneo como segundo de la clasificación de la MLS con 8 puntos, producto de sus triunfos 2-1 sobre Atlas, 5-4 en los penales ante Necaxa tras igualar 2-2 en los 90', y el mencionado 3-1 contra los Pumas.
Los de Nueva León, por su parte, quedó tercero en la zona de la Liga MX con 6 unidades. En el debut goleó 4-1 a Houston Dynamo. Luego le ganó 2-1 a San Diego FC, para en la tercera fecha caer 2-1 contra Los Angeles FC, derrota que no le impidió de todos modos avanzar de ronda.
Así quedaron definidos los cuartos de final de la Leagues Cup
En cuartos, el ganador del duelo entre Inter Miami y Tigres se enfrentará en semifinales al vencedor de Toluca contra Portland Timbers. Del otro lado de la llave, quedaron emparejados Seattle Sounders ante Puebla y Pachuca ante Orlando City. Esta fase se jugará en su totalidad el martes 19 de agosto, mientras que las semis se disputarán el 26 del mismo mes y la final el domingo 31.