La llamativa sentencia de Ruben Darío Insua tras el grosero error del VAR en el 1-0 de Barracas ante Aldosivi: "Hay cierta predisposición..."

Ruben Darío Insua, DT de Barracas Central, habló sobre la polémica jugada del gol de Facundo Bruera con un trasado de líneas que dejó más dudas que certezas. Qué dijo.

El polémico trasado del VAR para convalidar el 1-0 de Facundo Bruera para el Barracas de Ruben Darío Insua ante Aldosivi.

La fecha 4 del torneo Clausura se va cargada de polémicas. Una de las más grandes se dio en la victoria 3-1 de Barracas Central frente a Aldosivi en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, cuando el VAR, con un trazado de líneas bochornoso, convalidó el 1-0 de Facundo Bruera para dirigido por Ruben Darío Insua.

La jugada en cuestión fue a los 28 minutos del primer tiempo. El delantero del Guapo la empujó al gol en el área y, a simple vista, parecía estar un paso adelantado. Más allá de eso, el línea no levantó el banderín en cancha y el VAR, encabezado por Luis Lobo Medina, ratificó la decisión con una imagen que dejó aún más dudas que certezas: no trazaron una línea vertical al piso estando la pelota en el aire, como sí hicieron con la rodilla de Bruera.

Qué dijo Ruben Darío Insua sobre el polémico 1-0 convalidado a Barracas En ese contexto, el Gallego Insua habló tras el partido y las preguntas, claro, fueron enfocadas al grosero error arbitral que volvió a favorecer a Barracas. "No tengo mucho para opinar de eso, no soy especialista en arbitraje", dijo el DT en primera instancia. Y siguió con una feroz indirecta: "En la actualidad sobra gente para eso por lo que veo".

El Gallego Insua sobre el polémico gol convalidado a Barracas ante Aldosivi. El Gallego Insua sobre el polémico gol convalidado a Barracas ante Aldosivi. Video: ESPN "Prefiero no darle tanta importancia al tema y hablar de fútbol que es lo más trascendente. Cuando el equipo pierde nunca me preguntan por el arbitraje, ya lo dije en varias oportunidades", explayó el extécnico de San Lorenzo en charla con SportsCenter.