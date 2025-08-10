El insólito trazado de líneas del VAR en el gol anulado a Platense ante Instituto

Un polémico offside anulado por el VAR y otro gol convalidado pese a una mano previa generaron indignación en Platense, que estuvo a punto de ganar en Córdoba.

El increíble trazado de líneas en el gol anulado a Ronaldo Martínez en Instituto-Platense. Foto: captura de TV.

Platense, campeón del torneo Apertura, se quedó con las manos vacías en su visita a Instituto de Córdoba por la fecha 4 del torneo Clausura, en un partido que terminó 1-1 pero dejó mucha tela para cortar por las decisiones arbitrales a instancias del VAR.

Cuando el reloj marcaba los minutos finales y el conjunto de Saavedra parecía quedarse con los tres puntos gracias a un nuevo tanto de Ronaldo Martínez, el VAR intervino para anularlo por posición adelantada. La polémica estalló cuando la transmisión oficial mostró el insólito trazado de las líneas de offside, que no eran paralelas a la línea de medio campo, lo que dejó dudas sobre la legitimidad de la revisión.

El llamativo trazado de líneas del VAR en el gol anulado a Platense El llamativo trazado de líneas del VAR en el gol anulado a Platense El llamativo trazado de líneas del VAR en el gol anulado a Platense. TNT Sports El tanto en cuestión llegó después de una corrida de casi 50 metros del delantero paraguayo, que definió con precisión ante Manuel Roffo. El árbitro Andrés Gariano había convalidado el gol en primera instancia, pero el llamado del VAR -a cargo de Andrés Merlos- demoró tres minutos y terminó con la anulación de la jugada. Sin explicación pública en el estadio, Gariano dio por terminado el partido con un gesto que sorprendió a todos.

La bronca de Platense aumentó al recordar que el empate previo de Ronaldo Martínez también había nacido de una acción discutida. En esa jugada, Ignacio Schor controló la pelota con la mano derecha dentro del área de Instituto antes de asistir al goleador, pero la infracción no fue revisada por el VAR.