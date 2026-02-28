Video: el motivo por el que le anularon el 2-1 a Boca y el "error" del árbitro al comunicarlo

Adam Bareiro había marcado el 2-1 para Boca en La Bombonera, pero el VAR detectó un offside previo y el tanto no fue convalidado

La imagen marca claramente el offside de Lucas Janson en la jugada previa al cabezazo de Adam Bareiro.

Boca Juniors lo daba vuelta en La Bombonera, pero la alegría duró poco. Adam Bareiro había convertido de cabeza el 2-1 frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza y lo festejó con todo, aunque minutos después el tanto fue anulado tras la intervención del VAR.

La jugada nació tras un despeje de Di Lollo y un error en el cálculo de un mediocampista del Lobo. Janson fue a disputar esa pelota, luego vino el desborde de Blanco y el centro preciso para el cabezazo goleador del paraguayo, que parecía sentenciar la remontada xeneize.

El gol de Adam Bareiro que fue anulado a instancias del VAR El gol anulado a Adam Bareiro en Boca vs Gimnasia El gol anulado a Adam Bareiro en Boca vs Gimnasia TNT Sports Sin embargo, desde la cabina del VAR en Ezeiza llamaron al árbitro Pablo Dóvalo para revisar la acción. El encargado de la revisión fue Nicolás Lamolina, quien detectó posición adelantada en el inicio de la jugada.

El fuera de juego se dio cuando el número 11 (Lucas Janson) participó en el arranque de la acción ofensiva, por lo que, pese a que el cabezazo fue válido en sí mismo, la infracción previa invalidó todo el desarrollo posterior.