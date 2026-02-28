Video: el motivo por el que le anularon el 2-1 a Boca y el "error" del árbitro al comunicarlo
Adam Bareiro había marcado el 2-1 para Boca en La Bombonera, pero el VAR detectó un offside previo y el tanto no fue convalidado
Boca Juniors lo daba vuelta en La Bombonera, pero la alegría duró poco. Adam Bareiro había convertido de cabeza el 2-1 frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza y lo festejó con todo, aunque minutos después el tanto fue anulado tras la intervención del VAR.
La jugada nació tras un despeje de Di Lollo y un error en el cálculo de un mediocampista del Lobo. Janson fue a disputar esa pelota, luego vino el desborde de Blanco y el centro preciso para el cabezazo goleador del paraguayo, que parecía sentenciar la remontada xeneize.
El gol de Adam Bareiro que fue anulado a instancias del VAR
Sin embargo, desde la cabina del VAR en Ezeiza llamaron al árbitro Pablo Dóvalo para revisar la acción. El encargado de la revisión fue Nicolás Lamolina, quien detectó posición adelantada en el inicio de la jugada.
El fuera de juego se dio cuando el número 11 (Lucas Janson) participó en el arranque de la acción ofensiva, por lo que, pese a que el cabezazo fue válido en sí mismo, la infracción previa invalidó todo el desarrollo posterior.
El error de Dóvalo a la hora de comunicar quién era el jugador que estaba adelantado
Como dato curioso, Dóvalo anunció por altoparlante que el tanto no era válido por “posición adelantada del jugador número 16”. Ese dorsal corresponde a Merentiel, quien estaba adelantado pero no intervino en la jugada, lo que generó confusión en el estadio.