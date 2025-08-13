Video: un simulador hizo una prueba con Colapinto a bordo de su Alpine en el nuevo circuito que tendrá el autódromo de Buenos Aires

El canal de YouTube Next Lap simuló a Franco Colapinto dando una vuelta en el renovado trazado que tendrá el autódromo Óscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Así es una vuelta de Franco Colapinto con el Alpine en el nuevo y renovado autódromo de Buenos Aires.

Todos los fanáticos de la Fórmula 1 y Franco Colapinto sueñan con que la Máxima categoría del mundo del automovilismo vuelve algún día a Buenos Aires. La última vez que se disputó el GP en nuestro país fue en 1998 que terminó con una gran victoria de Michael Schumacher sobre Mika Hakkinen, su gran rival en esa temporada y que le arrebató el título mundial de pilotos.

Con el sueño de que se vuelva correr en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, hace unas semanas el Gobierno de la Ciudad anunció a fines de este año comenzarán a hacerse remodelaciones y cambios en el circuito junto con el grupo ODS, debido a que a comienzos de 2027 se volverá a correr el MotoGP en la capital argentina.

Además, se aspira a que para 2028 también vuelva el Gran Circo, pero para ello, según informó Hermann Tilke, el reconocido diseñador del proyecto, quien intervino en muchos de los circuitos que usa la F1 ahora, se necesita una inversión de al menos 150 millones de dólares.

La prueba en el GP de Buenos Aires en un simulador con Franco Colapinto como piloto principal La vuelta de Franco Colapinto con su Alpine en el nuevo autódromo de Buenos Aires (Créditos: Next Lap) Mientras el sueño se lleva a cabo, en las últimas horas se publicó un video en el canal de YouTube, Next Lap, en el que muestran cómo sería una vuelta de Franco Colapinto a bordo del Alpine de esta temporada por el nuevo y rediseñado autódromo de Buenos Aires.