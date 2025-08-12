Las verdaderas razones detrás de las críticas británicas a Franco Colapinto

Las críticas desmedidas hacia Franco Colapinto hacen pensar en que hay intereses más allá de su rendimiento en la Fórmula 1.

Tras un complicado inicio de temporada en la Fórmula 1, Franco Colapinto quedó en el centro de un vendaval mediático. Varias voces de la prensa británica lanzaron críticas contundentes contra el piloto argentino, en un escenario donde los intereses extradeportivos parecen pesar tanto como los resultados en pista.

Uno de los nombres más resonantes en esta polémica es Martin Brundle, expiloto de F1 en las décadas del 80 y 90, quien mantiene una historia particular con Flavio Briatore. En 1993, cuando compartía equipo con Michael Schumacher en Benetton, fue despedido por el italiano y reemplazado por Ricardo Patrese, hecho que aún se recuerda en el paddock.

Brundle no ahorró palabras contra el argentino: “Si no rendís, sos como una bombilla. Te sacan y pondrán otra”. Y mirando hacia adelante, fue aún más duro: “Su 2026 no luce particularmente bien. No está haciendo un trabajo particularmente bueno”.

Operación mediática contra Franco Colapinto Según Carburando Radio, estas críticas forman parte de una operación mediática más amplia contra Colapinto, impulsada por sectores que buscan favorecer a otros pilotos en la grilla. Desde el programa especializado confirmaron que el argentino tiene asegurada su butaca en Alpine hasta fin de año y destacaron que las telemetrías no respaldan las acusaciones sobre su rendimiento.

No es la primera vez que la prensa británica adopta una postura hostil hacia Colapinto. Desde su debut como titular en Alpine, donde es compañero de Pierre Gasly, el piloto de Pilar ha sido blanco de comentarios que van más allá de lo estrictamente deportivo. Incluso en carreras donde su rendimiento ha sido sólido, ciertos medios han preferido resaltar fallos puntuales en lugar de reconocer sus progresos.