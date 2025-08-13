Las dos figuras con las que Juan Román Riquelme hablará para sumar un mánager a Boca: uno dirigió a la Selección argentina

Juan Román Riquelme comenzará a moverse fuerte para la reestructuración que pretende hacer en Boca. Levantará el teléfono para hablar con dos importantes nombres que podrían liderar el nuevo proyecto.

La disolución del Consejo de Fútbol ya quedó lejana en estos tiempos que vive Boca, es por eso que Juan Román Riquelme comenzará a avanzar definitivamente en la reestructuración y el nuevo proyecto que desea aplicar en la institución. El presidente planea reunirse en los próximos días con dos figuras de renombre que pican en punta para ocupar el rol de mánager en el Xeneize.

La idea del mandamás es armar un nuevo equipo de trabajo que gestione lo depotivo con una impronta diferente, algo así como una Secretaría Técnica conformada por Marcelo Delgado, la mano derecha de Román, y el elegido para el puesto en cuestión. En ese sentido, ya hay dos nombres fuertes con los que Riquelme se sentará a hablar y escuchará atentamente sus propuestas.

Juan Román RIquelme levanta el télefono: se comunicará con Pekerman Según informó en Dale al medio Tato Aguilera, periodista que cubre el día a día de Boca para TyC Sports, el presidente levantará el teléfono para contactarse con José Néstor Pekerman, el técnico que dirigió a la Selección argentina en el Mundial 2006 -lo dirigió a Román- y con una extensa trayectoria en Colombia, donde permaneció como DT del combinado nacional de aquel país entre 2012 y 2018.

El técnico, que no volvió a estar al frente de un equipo tras su último paso como entrenador de Venezuela en 2023, no vería con malos ojos asumir el desafío y ser el mánager del Xeneize, en lo que sería su primera experiencia desde ese rol. Sin embargo, no es único candidato que está en carpeta.

Navarro Montoya, la otra figura con la que hablará Riquelme para el puesto de mánager Riquelme también tiene en mente reunirse con Carlos Fernando Navarro Montoya, el histórico exarquero multicampeón con Boca entre 1988 y 1996. El Mono, que hace poco tuvo un paso en falso como técnico de Santamarina de Tandil, también aparece entre las principales figuras que analiza el presidente para el nuevo proyecto del club.