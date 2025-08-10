Cuál es la postura del ex DT de la Selección que pretende Riquelme para ocupar el rol de mánager en Boca

Tras la disolución del Consejo de Fútbol, Riquelme busca un referente para la Secretaría Técnica y el entrenador aparece como uno de los candidatos principales.

La crisis deportiva de Boca en este segundo semestre llevó a Juan Román Riquelme a tomar decisiones fuertes dentro de la estructura del fútbol profesional. La disolución del Consejo de Fútbol terminó con las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini, mientras que Marcelo Delgado es el único que permanece y se perfila como parte del nuevo armado.

En este contexto, Riquelme tiene entre sus planes a José Pékerman, el entrenador que comandó a la Selección argentina en el Mundial 2006 y tuvo éxito en categorías juveniles, para que ocupe el rol de mánager deportivo o máximo referente de la Secretaría Técnica que Boca creará para reordenar el área futbolística.

La posición de José Pékerman ante un posible contacto de Riquelme Pékerman dio detalles de la charla que tuvo con Riquelme. Foto: NA José Pékerman fue sondeado por Riquelme tras la salida de Gago, pero dijo que estaba esperando algo de selecciones . Foto: NA El ex DT no descarta la posibilidad de volver al fútbol a través de un cargo de gestión, que le permitiría estar cerca del día a día del club pero sin la presión que implica ser director técnico. Hasta ahora, no hubo contactos formales entre las partes, aunque en las próximas semanas podrían iniciarse las conversaciones para avanzar en la negociación.

A fines de abril, con su apellido dando vueltas, Pékerman se refirió a los rumores de Boca. Y aunque reconoció su afecto por Riquelme, descartó la idea: “Con Román tenemos muy buena relación, pero él y su grupo deben saber lo que necesitan (...) Recibí muchos llamados del fútbol argentino, pero no es fácil. Yo estoy esperando algo de selecciones, pero no tengo problemas en conversar con nadie”, sostuvo.

Por otro lado, otro nombre que suena fuerte para ese puesto es el de Carlos Fernando Navarro Montoya, actual candidato principal para acompañar a Delgado y formar parte del nuevo esquema de conducción en Boca Predio.