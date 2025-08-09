Un multicampeón con Boca destrozó a Riquelme por la disolución del Consejo y le pegó al plantel: "No va a cambiar nada"

Un exfutbolista muy importante en la vida del Boca criticó las salidas de Cascini y Serna del Consejo de Fútbol con palazos para Juan Román Riquelme y apuntó contra los jugadores por el mal presente.

La decisión que tomó Juan Román Riquelme de disolver el Consejo de Fútbol en Boca generó opiniones divididas. Por un lado, hay quienes creen que la drástica médica aplica a este complicado presente que vive el club en busca de cambios profundos, pero también hay otros tantos que piensan que problema viene por otro lado.

Ese es el caso de José "Pepe" Basualdo, el exfutbolista y multicampeón con Boca entre 1998 y 2000. El campeón de la Copa Libertadores y la Intercontinental con la azul y oro, fue uno de los mentores de Riquelme durante sus inicios en el Xeneize, pero eso no impidió que siempre haya sido crítico de su gestión desde hace ya un tiempo a esta parte.

José Basualdo, contra Riquelme y los futbolistas de Boca En ese sentido, Basualdo habló en el programa Boca de Selección y fue durísimo con el presidente por las salidas de Raúl Cascini y Mauricio Serna del CDF: “Si sale o no sale el Consejo, no cambia nada". En paralelo, explicó cuál es el problema real de la institución: "Antes deberían haber sacado a los jugadores que están dando vueltas y no son tenidos en cuenta. La gente dice que es maquillaje, no va a modificar lo mal que se está jugando”, expresó.

Basualdo habló de su amigo Riquelme. Foto: web José Basualdo volvió a apuntar contra Riquelme. Esta vez, por la disolución del Consejo de Fútbol. Foto: web Por esa misma línea, el exjugador siguió con los golpes para la dirigencia y dijo: “Creo que hay jugadores que no están a la altura y hay otros que no le dieron a la tecla, pero ya viene un problema de raíz, tenés una dirigencia que no sabe a qué quiere jugar Boca“.