La frase optimista de Carlos Tevez pese a otra caída de Talleres, que está en zona de descenso: "Lo importante es que..."
Luego de la derrota ante Lanús, Carlos Tevez habló en conferencia y fue muy optimista en sacar del pozo futbolístico a un Talleres que hoy estaría jugando un desempate para no descender.
Hasta el momento, Carlos Tevez no pudo sacar del pozo a Talleres. Más allá del gran triunfo ante Independiente en Avellaneda, donde parecía que el equipo empezaba a levantar, el Matador no pudo volver a ganar con el Apache en el banco y sufrió una dura derrota frente a Lanús que lo sigue manteniendo en puestos de descenso.
El ex DT del Rojo y Rosario Central se lamentó por el gol del Granate en los minutos finales del primer tiempo y explicó que su equipo no supo cómo reaccionar a ese cachetazo: "Después del gol nos caímos anímicamente. No es fácil para ellos que vienen así hace unos meses, esta derrota no nos bajará la intensidad de trabajo. El equipo comienza a crecer", dijo el técnico en conferencia de prensa.
Carlos Tevez habló en conferencia luego de la derrota de Talleres frente a Lanús
Además, Tevez habló del presente crítico que atraviesa Talleres y rescató el aspecto positivo que dejó la caída 0-1 ante el Granate: "Son momentos complicados porque los muchachos están trabajando bien en la semana. Lo importante es que empezamos a crear. Queremos sostener más tiempo el ritmo de juego".
En cuanto a la idea de juego, el DT comentó: "Es importante que encontremos esa regularidad y que entendamos las cosas mucho más rápido. Confío en que el equipo va a salir adelante".
Los duelos clave que se le viene a la T
Las declaraciones del Apache vienen atadas a los próximos compromisos de Talleres en el torneo Clausura contra rivales directos: recibirá a San Martín de San Juan en el Kempes (el último de los promedios y de la tabla anual) y luego visitará a Atlético Tucumán, que hoy día está tres puntos por encima en la general. ¿Podrá revertirlo?