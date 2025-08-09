La frase optimista de Carlos Tevez pese a otra caída de Talleres, que está en zona de descenso: "Lo importante es que..."

Luego de la derrota ante Lanús, Carlos Tevez habló en conferencia y fue muy optimista en sacar del pozo futbolístico a un Talleres que hoy estaría jugando un desempate para no descender.

Carlos Tevez, en la derrota 0-1 de Talleres ante Lanús. El DT no le encuentra la vuelta y la T está en zona de descenso directo.

Hasta el momento, Carlos Tevez no pudo sacar del pozo a Talleres. Más allá del gran triunfo ante Independiente en Avellaneda, donde parecía que el equipo empezaba a levantar, el Matador no pudo volver a ganar con el Apache en el banco y sufrió una dura derrota frente a Lanús que lo sigue manteniendo en puestos de descenso.

El ex DT del Rojo y Rosario Central se lamentó por el gol del Granate en los minutos finales del primer tiempo y explicó que su equipo no supo cómo reaccionar a ese cachetazo: "Después del gol nos caímos anímicamente. No es fácil para ellos que vienen así hace unos meses, esta derrota no nos bajará la intensidad de trabajo. El equipo comienza a crecer", dijo el técnico en conferencia de prensa.

Carlos Tevez habló en conferencia luego de la derrota de Talleres frente a Lanús Las declaraciones de Carlos Tevez luego de la derrota de Talleres ante Lanús. Las declaraciones de Carlos Tevez luego de la derrota de Talleres ante Lanús. Video: @GambetaLP Además, Tevez habló del presente crítico que atraviesa Talleres y rescató el aspecto positivo que dejó la caída 0-1 ante el Granate: "Son momentos complicados porque los muchachos están trabajando bien en la semana. Lo importante es que empezamos a crear. Queremos sostener más tiempo el ritmo de juego".

En cuanto a la idea de juego, el DT comentó: "Es importante que encontremos esa regularidad y que entendamos las cosas mucho más rápido. Confío en que el equipo va a salir adelante".