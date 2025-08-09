La insólita declaración del Ogro Fabbiani sobre la agresión de los hinchas de Newell's al árbitro Merlos: "No siempre es culpa de..."

Cristian Fabbiani, DT de Newell's, dejó una llamativa frase sobre la agresión que sufrió el juez por parte del público leproso en el partido ante Central Córdoba.

El árbitro fue impactado por un objeto cuando analizaba una posible roja y debió ser protegido por la policía.

Fue una noche bien caliente en el empate 1-1 entre Newell's y Central Córdoba en el Coloso Marcelo Bielsa. No por acciones del partido, sino por una repudiable agresión al árbitro Andrés Merlos por parte de los hinchas de la Lepra, quienes le lanzaron dos proyectiles al juez cuando este se disponía a ver una jugada en el VAR.

Los objetos -uno habría sido un encendedor- impactaron en primera instancia en el hombro izquierdo y después en la cabeza del juez, situación por la que el encuentro estuvo parado unos largos minutos y volvió con un fuerte operativo de seguridad hacia la Platea Maxi Rodríguez para que Merlos pudiera ver la jugada y termine expulsando a Luca Regiardo, volante del equipo rosarino.

Las polémicas frases de Cristian Fabbiani sobre las agresiones a Merlos en Newell's-Central Córdoba Tras el partido, Cristian Fabbiani, entrenador de la Lepra, dio su punto de vista sobre la agresión al juez y dejó una sorpresiva declaración en defensa de los agresores: "Yo no avalo nada, fue un encendedor que le pegó en el brazo. Pero bueno, la sociedad también... No es siempre culpa de los hinchas, ojo eh", comentó el DT en charla con F10, programa que conduce Germán Paoloski por ESPN.

El Ogro Fabbiani defendió a los hinchas de Newell's por la agresión al árbitro Andrés Merlos. El Ogro Fabbiani defendió a los hinchas de Newell's por la agresión al árbitro Andrés Merlos. Video: ESPN Enseguida, el Ogro argumentó con una situación similar que vivió su equipo en el debut por el Clausura en Mendoza: "Nosotros el otro día fuimos a jugar a la cancha de Independiente Rivadavia y le pegaron con un hielo en la cabeza a Martino (defensor de Newell's), eso pasa en todas las canchas", sentenció.