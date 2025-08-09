Franco Colapinto recibió un emocionante homenaje de los alumnos de la escuela de Pilar donde estudió

Los chicos del Colegio del Pilar, institución en la que Franco Colapinto hizo sus primeros años educativos, le dedicaron una canción muy especial al argentino en las redes.

Mientras prepara su vuelta con toda, Franco Colapinto recibió un sentido homenaje por parte de los chicos del colegio donde se formó.

En medio de un difícil pero necesario parate de invierno para Franco Colapinto en la Fórmula 1, el piloto argentino recibió un tremendo homenaje por parte de los alumnos del Colegio del Pilar, donde estudió durante su infancia. Los chicos prepararon una sorpresa que rápidamente se viralizó en las redes y emocionó a todos.

En un acto organizado por la institución, los chicos interpretaron con melódicas la famosa canción de la F1, en honor al piloto argentino que hoy nos representa en la Máxima. Antes de tocar, uno de los estudiantes tomó la palabra: “Franco, no importa en qué equipo corras, lo que importa es que estás caminando tus sueños”, dijo, con una mezcla de orgullo y admiración.

La presentación también incluyó imágenes de una visita que Colapinto hizo al colegio tiempo atrás, lo que le sumó emoción al momento. Como broche final, y aprovechando que el colegio es bilingüe, los alumnos proyectaron una frase en inglés: “There is nothing like dreams to create your future. Walk towards your dreams!”

Desde las redes del colegio compartieron el video con un mensaje claro: "Celebramos a quienes se animan a soñar en grande. Nuestros alumnos dedicaron a Franco Colapinto el himno de la F1, recordándonos que lo importante no es solo llegar, sino caminar cada día hacia nuestros sueños".