Violencia en Rosario: Andrés Merlos fue agredido por el público en Newell's vs. Central Córdoba

Durante el partido, el árbitro Andrés Merlos fue a revisar una jugada al monitor del VAR y fue agredido desde la tribuna del Coloso. El duelo no fue suspendido.

El árbitro fue impactado por un objeto cuando analizaba una posible roja y debió ser protegido por la policía.

Escándalo en Rosario en medio del encuentro de Newell's Old Boys y Central Córdoba de Santiago del Estero por la 4ª fecha del Torneo Clausura. El árbitro Andrés Merlos fue agredido cuando intentaba revisar una jugada en el VAR y el partido debió suspenderse momentáneamente.

La acción se dio a los 30 minutos del primer tiempo, cuando Luca Regiardo cometió una dura infracción sobre Lucas Besozzi. Desde la cabina del VAR, ubicada en Ezeiza, llamaron a Merlos para que analizara la jugada, ya que podía ser causal de expulsión.

Al acercarse a la cabina frente a la Platea Maxi Rodríguez, comenzaron a caer proyectiles desde la tribuna. Uno de ellos impactó en el rostro del árbitro y luego en su brazo derecho. El episodio obligó a frenar el juego y esperar a que el mendocino se recompusiera para continuar.

Con la protección de los escudos policiales, Merlos finalmente pudo revisar la jugada. Tras verla en cámara lenta, decidió expulsar a Regiardo, dejando con uno menos a la Lepra y encendiendo aún más el clima en el Parque de la Independencia.