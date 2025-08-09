Sábado de clásicos: así están los historiales de Boca-Racing e Independiente-River

La cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 ofrece un menú cargado de historia, rivalidad y datos para analizar. Este sábado, Boca Juniors se enfrenta a Racing en La Bombonera e Independiente recibe a River Plate en el Libertadores de América. Más allá del presente de cada equipo, la historia entre estos grandes del fútbol argentino cobran protagonismo y anticipan partidos intensos.

El clásico entre Boca y Racing es uno de los más antiguos del país, con más de 110 años de enfrentamientos. Se vieron las caras en 219 partidos oficiales, con una clara ventaja para el Xeneize:

Sin embargo, hay matices. En torneos locales, Boca domina ampliamente el Profesionalismo (81 victorias contra 52), mientras que Racing se impuso en el Amateurismo. En Copas Nacionales, el dominio actual es de la Academia: 11 victorias contra 4 de Boca. Y en duelos internacionales, Boca lidera con 5 triunfos en 12 encuentros.

El dato que enciende este sábado es el historial reciente : desde la llegada de Juan Román Riquelme a la dirigencia, Racing es el equipo que más enfrentó a Boca . En 15 partidos, los de Avellaneda lograron 6 victorias, 6 empates y solo 3 derrotas, algo que ilusiona a sus hinchas de cara al duelo de este sábado a las 16:30.

Boca y Racing se enfrentaron en febrero: fue triunfo de la Academia por 2-0

Independiente vs. River: dominio histórico del Millonario

En Avellaneda, desde las 18:30, Independiente intentará cortar una racha adversa ante River, que no pierde con el Rojo desde la Copa Maradona 2020. En total, van 7 partidos seguidos sin derrotas para los de Núñez (4 triunfos y 3 empates).

El historial general entre ambos es extenso:

River ganó 98 de los 232 partidos jugados

Independiente festejó en 66

Empataron 68 veces

En la era profesional, River también manda: 78 victorias contra 52 de Independiente. Y aunque en el amateurismo estaban igualados (6 triunfos por lado y 6 empates), el presente marca una tendencia clara a favor del Millonario.

La última goleada de River fue en la Superliga 2018-19 (3-0) con goles de Álvarez, Scocco y Pratto. La más reciente de Independiente data de 2015, también por 3-0, con tantos de Tagliafico, Rodríguez y Lucero.

River 3-Independiente 0, Superliga 2018/19