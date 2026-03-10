Arranca el TC2000 con un circuito callejero en Buenos Aires: detalles del recorrido y horarios

El sur de la Ciudad de Buenos Aires será el escenario del inicio de la temporada 2026 del TC2000 , que este fin de semana volverá a disputar una carrera en un circuito callejero porteño después de 13 años.

El trazado, especialmente diseñado para la ocasión, tendrá una extensión de 2.509 metros y estará ubicado junto al histórico Autódromo Oscar y Juan Gálvez, actualmente cerrado por obras de modernización. Las actividades se desarrollarán entre viernes , sábado y domingo , con una agenda que combinará automovilismo, entretenimiento y propuestas gastronómicas.

El circuito atravesará sectores de las avenidas General Roca y Escalada , además de incluir un tramo dentro del Parque de la Ciudad . Para su puesta en marcha, algunos sectores del recorrido fueron reasfaltados con el objetivo de garantizar las condiciones necesarias para la competencia.

El evento contará con distintos espacios para el público, incluyendo sectores de acceso general gratuito, zonas VIP, una Fan Zone , además de los tradicionales boxes y paddock instalados dentro del predio. Las entradas para las áreas especiales ya se encuentran a la venta.

La competencia del TC2000 se disputará el 14 y 15 de marzo de 2026.

16: Fiat Competizione - Práctica libre 1

17.10: Top Race - Práctica libre 1

Sábado 14/3

10.20: TC2000 - Práctica libre 1

11.25: Top Race - Práctica libre 2

12.35: Fiat Competizione - Práctica libre 2

13.15: TC2000 - Práctica libre 2

15.10: Top Race - Clasificación

15.35: Fiat Competizione - Clasificación

16.15: TC2000 - Clasificación

Domingo 15/3

10.40: Fiat Competizione - Final

11.35: Top Race - Final

13: TC2000 - Final

La vuelta del callejero a la Ciudad de Buenos Aires

Durante la presentación oficial del evento, realizada en el Palacio Libertad, el secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes, destacó la magnitud del espectáculo. “Va a ser una fiesta del automovilismo, no solamente una carrera”, afirmó.

En el lanzamiento también participaron autoridades del Automóvil Club Argentino, directivos de la categoría y pilotos destacados como el último campeón Matías Rossi, quien compite con Toyota, y Franco Vivian, representante de Chevrolet.

TC2000 TC2000

Según los organizadores, los nuevos autos SUV de la categoría podrían alcanzar velocidades cercanas a los 250 kilómetros por hora en la recta principal de 952 metros, ubicada sobre la avenida Roca, a metros del autódromo.

El recuerdo del circuito por la 9 de Julio

tc2000 TC2000

Será la tercera vez que el TC2000 compite en circuitos callejeros en la capital argentina. La primera fue en 2012, con un trazado en el microcentro que recorrió la avenida 9 de Julio frente al Obelisco de Buenos Aires, y la segunda en 2013 con un circuito urbano diseñado en el barrio de Recoleta.