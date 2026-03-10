Las dos buenas noticias en Gimnasia y Esgrima para la vuelta del fútbol argentino

Luego del paro de AFA, Gimnasia y Esgrima ajusta los detalles para regresar a la actividad con dos novedades que celebra Ariel Broggi.

Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima, podrá contar con dos jugadores muy importantes para visitar a Riestra el jueves.

Luego de casi diez días sin actividad oficial, debido al cese de actividades que determinó la AFA por la situación judicial del presidente Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino, Gimnasia y Esgrima cuenta las horas para el próximo compromiso del torneo Apertura, que se reanudará este martes con la realización de cuatro partidos.

El conjunto que conduce Ariel Broggi jugará recién el jueves a las 17, ante Deportivo Riestra como visitante, por lo que ese día cumplirá casi dos semanas de su último partido oficial, que fue el sábado 28 de febrero, en el empate 1 a 1 ante Boca en La Bombonera.

Gol de Gimnasia en la Bombonera Gol de Gimnasia en la Bombonera TNT Sports El Lobo del Parque buscará ante el Malevo volver a la victoria después de casi un mes (su éxito anterior fue ante Instituto en la fecha 4), y aprovecharse de un rival que, si bien en condición de local es casi inexpugnable, aún no ganó en el actual certamen.

Las dos buenas noticias en Gimnasia y Esgrima De cara al choque del jueves en el Bajo Flores, el entrenador Ariel Broggi recibió dos buenas noticias ya que tendrá a disposición a dos jugadores sumamente importantes en el equipo titular y que, de no haber sido por el paro, se hubieran perdido el choque ante Defensa y Justicia de la fecha que no se jugó.