La sugestiva frase con la que Julián Álvarez puso en duda su continuidad en el Atlético de Madrid

Tras ser la figura en el 5-2 ante el Tottenham, Julián Álvarez habló sobre su futuro en medio de los rumores que lo vinculan al Barcelona. ¿Hubo guiño?

Julián Álvarez está de vuelta. Tras ser el foco de críticas por su reciente racha negativa en el Atlético de Madrid, el delantero argentino volvió a amistarse con el gol y fue una de las figuras de la contundente victoria 5-2 ante el Tottenham por la ida de los octavos de final de la Champions, donde marcó un doblete y dio una asistencia.

Julián Álvarez, de su gran partido en la Champions a la duda sobre su futuro La Araña, que llegó a los siete goles en esta edición de la Orejona, habló tras el partido en el Wanda Metropolitano y explicó lo que significa haber dejado atrás el mal momento. "Ahora me encuentro bien nada... Tuve una semana que las cosas no se me daban siempre doy todo en la cancha pero después se puede hacerlo mejor, peor, bien o mal, pero siempre doy el cien por cien", afirmó.

Cada vez que muestra su talento excepcional, es inevitable no referirse al futuro del ex Manchester City, sobre todo porque en España aseguran que el Barcelona estaría tras sus pasos para llevarlo a mitad de año. En medio de estos rumores, el 19 fue contudente: "Yo nunca dije nada, son cosas que se hablan. Se hace una bola. Yo estoy feliz en el Atlético, contento, peleando. En Champions estamos bien y en la final de Copa".

Julián Álvarez primer gol Atlético de Madrid vs Tottenham Atonin Kinsky Julián Álvarez aprovechó el error del arquero del Tottenham y festejó en el Wanda Metropolitano por la Champions. Por la misma línea, aseguró: "En redes sociales hablan mucho, cualquiera pone lo que opina, lo que piensa y se va haciendo una bola. Yo nunca dije nada, estoy bien acá, estamos muy contentos peleando en todas las competiciones". Sin embargo, Álvarez dejó para el final una frase que encendió las alarmas del Colchonero.