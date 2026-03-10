La rotunda sentencia del presidente del Barcelona sobre Julián Álvarez: ¿le cerró las puertas?

Mientras crecen los rumores de un posible fichaje a mitad de año, Joan Laporta le bajó la espuma al interés del Blaugrana por el argentino. Qué dijo.

Las versiones que vinculan a Julián Álvarez con el Barcelona volvieron a tomar fuerza en España. El argentino, hoy figura del Atlético de Madrid, aparece seguido en la órbita de los grandes de Europa y el club catalán siempre se mostró interesado en contratarlo. Sin embargo, quien se encargó de bajar la espuma fue nada menos que Joan Laporta.

En una entrevista con Radio Catalunya, el presidente blaugrana habló sobre el delantero de la Selección argentina y dejó una contundente frase que le puso paños fríos a los rumores. Si bien lo considera un futbolista de jerarquía, en la misma línea avisó que la Araña no está dentro de las prioridades del gigante español.

Laporta, contundente sobre la posible llegada de Julián Álvarez al Barcelona “Es un gran jugador, que dicen que funcionaria en el sistema del Barça, pero no es un jugador para hacer saltar la banca”, expresó Laporta, haciendo referencia a que el Barcelona no está dispuesto a pagar el dinero que vale su ficha.

joan laporta El presidente del Barcelona avisó que el club no hará locuras para intentar fichar a Julián Álvarez. Shutterstock A su vez, el mandamás explicó que, en caso de que el Blaugrana decida avanzar por él, deberían juntarse varios factores. Y uno de ellos es un guiño del ex River. “Primero, él debería mostrar su voluntad para venir y que fuera a un precio renovable. ¿Vendrá un delantero centro? Primero tenemos que ganar las elecciones y luego Deco decidirá. De momento tenemos a Robert Lewandowski y Ferran Torres. No es incompatible que venga otro, pero ya se verá, Deco está trabajando en ello”, apuntó.