La MLS sancionó de por vida a dos jugadores: el motivo del castigo más duro

La MLS tomó una de las decisiones disciplinarias más severas de su historia reciente. Tras varios meses de investigación, la liga sancionó de por vida a Yaw Yeboah y Derrick Jones, una de las penas más dura que se recuerde en el último tiempo en Estados Unidos.

El caso comenzó a tomar forma en octubre del año pasado, cuando la liga detectó movimientos sospechosos y decidió abrir un proceso interno. En ese momento, ambos jugadores, que venían de compartir plantel en el Columbus Crew, fueron apartados de la actividad y puestos en licencia administrativa mientras avanzaban las averiguaciones.

Por qué la MLS suspendió a dos jugadores de por vida Según detalló la MLS en su resolución final, se determinó que los futbolistas realizaron apuestas de forma reiterada durante las temporadas 2024 y 2025. Lo más grave del caso es que algunas de esas jugadas estaban relacionadas con partidos en los que ellos mismos participaban.

Yaw Yeboah y Derrick Jones, los dos jugadores suspendidos de por vida por la MLS durante un amistoso ante Aston Villa. Yaw Yeboah y Derrick Jones, los dos jugadores suspendidos de por vida por la MLS durante un amistoso ante Aston Villa. Foto: Getty Images En ese sentido, uno de los episodios que sirvió como evidencia ocurrió el 19 de octubre de 2024. La investigación detectó que ambos apostaron a que Jones recibiría una tarjeta amarilla en ese encuentro, algo que finalmente sucedió. Además, la liga concluyó que los jugadores habrían filtrado información confidencial a apostadores externos vinculada a la posibilidad de provocar determinadas amonestaciones.