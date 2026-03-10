La MLS sancionó de por vida a dos jugadores: el motivo del castigo más duro
Tras meses de investigación, la MLS tomó la decisión de suspender con la pena máxima a Yaw Yeboah y Derrick Jones por violar una norma clave. Los detalles.
La MLS tomó una de las decisiones disciplinarias más severas de su historia reciente. Tras varios meses de investigación, la liga sancionó de por vida a Yaw Yeboah y Derrick Jones, una de las penas más dura que se recuerde en el último tiempo en Estados Unidos.
El caso comenzó a tomar forma en octubre del año pasado, cuando la liga detectó movimientos sospechosos y decidió abrir un proceso interno. En ese momento, ambos jugadores, que venían de compartir plantel en el Columbus Crew, fueron apartados de la actividad y puestos en licencia administrativa mientras avanzaban las averiguaciones.
Por qué la MLS suspendió a dos jugadores de por vida
Según detalló la MLS en su resolución final, se determinó que los futbolistas realizaron apuestas de forma reiterada durante las temporadas 2024 y 2025. Lo más grave del caso es que algunas de esas jugadas estaban relacionadas con partidos en los que ellos mismos participaban.
En ese sentido, uno de los episodios que sirvió como evidencia ocurrió el 19 de octubre de 2024. La investigación detectó que ambos apostaron a que Jones recibiría una tarjeta amarilla en ese encuentro, algo que finalmente sucedió. Además, la liga concluyó que los jugadores habrían filtrado información confidencial a apostadores externos vinculada a la posibilidad de provocar determinadas amonestaciones.
Así las cosas, el castigo definitivo es que ninguno de los dos podrá volver a jugar en la MLS. De todos modos, ambos ya estaban afuera de la liga: Jones había quedado libre tras su etapa en Columbus Crew, mientras que Yeboah ya había dejado el fútbol estadounidense luego de su último paso por Los Angeles FC.