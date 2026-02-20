La particular respuesta de Simeone sobre la chance de que Julián Álvarez se vaya del Atlético de Madrid
En la previa de un partido clave, Simeone se refirió al presente de Julián Álvarez y a las versiones sobre su futuro.
En la antesala del choque frente a RCD Espanyol por la Liga española, Diego Simeone se refirió al presente de Julián Álvarez y a los rumores que lo vinculan con otros clubes. El delantero argentino atraviesa un repunte tras una sequía prolongada y volvió a ser decisivo en el ataque.
El exdelantero de River Plate marcó dos goles en sus últimos tres partidos y dejó atrás una racha de 16 encuentros sin convertir. Ese regreso al gol devolvió tranquilidad al equipo y reactivó las especulaciones sobre su futuro a mediano plazo.
Consultado en conferencia de prensa, el técnico fue directo y evitó entrar en conjeturas. “No estoy dentro de la cabeza de Julián. Solamente veo cómo jugó los dos últimos partidos y entiendo que está volviendo a estar en el lugar que siempre estuvo”, afirmó. Además, remarcó la importancia del delantero para su esquema: “Lo necesitamos de esa manera”.
La frase de Diego Simeone que encendió las versiones sobre Julián Álvarez
Las versiones crecieron especialmente en Cataluña. El empresario Víctor Font, precandidato a la presidencia del FC Barcelona, deslizó que podría haber existido algún contacto para evaluar una eventual incorporación. Incluso, el defensor Ronald Araújo lo elogió públicamente al señalar que es uno de los mejores delanteros del mundo.
Más allá de los rumores, el foco inmediato está en la competencia local. El Atlético de Madrid necesita volver a sumar de a tres tras tres fechas sin triunfos. Viene de una dura derrota ante Rayo Vallecano y se ubica cuarto con 45 puntos, por detrás de Real Madrid y del Barcelona, aunque con buenos resultados recientes en la Copa del Rey.