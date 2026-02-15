El desacuerdo entre el Cholo Simeone y Jan Oblak tras la caída 3-0 del Atlético de Madrid ante Rayo Vallecano

La forma en la que se perdió, lo abultado del resultado y, encima, ante un rival que estaba en puestos de descenso, convirtieron al equipo en foco de las más despiadadas críticas. Pero incluso generó diferencias internas, las cuales quedaron expuestas con las declaraciones de Jan Oblak y Diego Simeone.

Todo comenzó con la fuerte autocrítica del arquero esloveno: "Parece que LaLiga se ha tirado. Merecimos la derrota y no se puede decir mucho más. El Rayo a sido mejor, superior. Es como si la cabeza no hubiera estado donde tenía que estar. Los partidos no se eligen...", indicó, dejando en el aire la idea de que no prepararon el encuentro del mismo modo que contra el Barça.

"Siento decepción y enojo. Ahora hay que pensar en el siguiente partido. Competir en LaLiga te permite estar en la Champions y jugar bien la Copa. No la podemos jugar por jugar. Hay que ganar los partidos. Estaba claro que hoy no iba a ser fácil, pero jugando de esta manera es imposible ganar", sentenció luego el guardameta de 33 años.