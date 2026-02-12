Julián Álvarez metió un golazo contra Barcelona y cortó así una sequía de 11 partidos

Julián Álvarez anotó el cuarto tanto del Atlético de Madrid, que goleó 4-0 a Barcelona por el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Las rachas están para romperse, tanto las positivas como las negativas. Julián Álvarez arrastraba una negativa y muy larga de 11 partidos sin poder convertir. Sin embargo, la sequía, que llegó a extenderse un total de 865 minutos, encontró su final este jueves en la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Barcelona.

En el Estadio Metropolitano, el Atlético de Madrid tuvo un primer tiempo arrasador y supo ponerse 3-0 arriba en tan solo 33 minutos de juego. El tercero podría haber sido obra de la Araña, pero prefirió asegurarlo y habilitó a Ademola Lookman para transformar la victoria parcial en goleada. Pero el ex River no se contentaría con apenas una asistencia.

El golazo con el que Julián Álvarez cortó su sequía de 11 partidos El golazo con el que Julián Álvarez cortó su sequía de 11 partidos Ya en tiempo de descuento, en los instantes previos al descanso, le llegó la oportunidad al campeón del mundo. Con un pase del delantero nigeriano, que le devolvió la gentileza, la Bestia de Calchín se encontró con la pelota el área grande y conectó un potente derechazo cruzado que venció al arquero blaugrana y les permitió a los del Cholo Simeone cerrar la primera mitad del encuentro con un contundente 4-0.

Este fue el primer tanto de Julián Álvarez en el 2026 y en más de 2 meses. Para el último hay que remontarse al pasado 9 de diciembre, cuando anotó el primer gol del Colchonero en la victoria 3-2 como visitante contra PSV por la Champions League. El poder volver a inflar una red es muy positivo para él a tan solo 4 meses del Mundial 2026, y más ante un rival del calibre del Barcelona, que justamente está interesado en ficharlo para la próxima temporada.