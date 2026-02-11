Un titular del Barcelona pidió fichar a Julián Álvarez: "Los mejores tienen que estar en el mejor club"
Un referente del Barcelona elogió a Julián Álvarez y fue contundente respecto de los rumores que vinculan al club con el ex River.
Julián Álvarez atraviesa quizás la peor crisis goleadora de su carrera. Su último gol lo hizo el pasado 9 de diciembre y desde entonces lleva unos 11 partidos sin poder convertir, lo que representa su sequía más larga desde que está en Europa. Esta situación es realmente preocupante y los hinchas del Atlético de Madrid ya comienzan a mirarlo mal.
Si bien el Cholo Simeone salió a bancarlo en reiteradas oportunidades, hay fuertes rumores acerca de que la Araña podría dejar el elenco colchonero el próximo mercado de pases. Uno de los clubes más interesados en incorporarlo es el Barcelona y hasta dentro del plantel hay interés por tenerlo de compañero.
Te Podría Interesar
Ronald Araujo elogió a Julián Álvarez y lo pidió para Barcelona
Por lo menos así lo manifestó en las últimas horas Ronald Araújo, un titular y referente del equipo dirigido por Hansi Flick, en diálogo con el portal catalán Mundo Deportivo: "Es un gran jugador, para mí es uno de los mejores delanteros del mundo. Se le ve la calidad que tiene", señaló respecto del ex River.
En ese sentido, al ser consultado sobre si el Barça debe ficharlo o no, fue contundente: "Los mejores tienen que estar en el mejor club, que somos nosotros. Eso es evidente. Pero no me corresponde a mí hacer ese trabajo ni tomar esa decisión", indicó el defensor uruguayo, dejando en claro que le gustaría tenerlo a su lado.
Por lo pronto, Julián Álvarez y Araújo tienen una importante definición por delante, pues el Barcelona y el Atlético se enfrentarán por las semifinales de la Copa del Rey. También pueden llegar a verse tempranamente las caras en el Mundial 2026, ya que hay grandes posibilidades de que Uruguay y Argentina se crucen en 16avos de final si uno termina puntero y el otro 2° en sus respectivos grupos.