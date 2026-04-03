La curiosa vieja analogía de Pablo Longoria, el nuevo director deportivo de River: "Somos el Boca de Europa"

Pablo Longoria, quien asumirá como director deportivo de River, protagonizó una comparación con Boca en uno de los clubes donde trabajó anteriormente.

Una vieja frase de Pablo Longoria reapareció justo en el momento más sensible y generó ruido en la previa de su desembarco como director deportivo de River.

En aquel entonces, durante sus primeros meses en el club francés, explicó cómo convencía a algunos futbolistas, especialmente sudamericanos, para sumarse al proyecto. “Somos el Boca de Europa”, aseguraba Longoria, en una frase que rápidamente se viralizó en las últimas horas tras confirmarse su desembarco en el Millonario.

Pablo Longoria y su comparación con Boca que reflotó tras su arribo a River Pablo Longoria El dirigente profundizó esa idea con una descripción del club: “En Marsella el esfuerzo no se negocia. Es una ciudad trabajadora que funciona como puerto de entrada de inmigrantes y es un mix de culturas. Por eso es muy bueno el símil”. Una comparación que, por el contexto argentino, no pasó inadvertida.

El ciclo de Longoria en uno de los gigantes de Francia coincidió con el paso de Darío Benedetto por el club y también con la consolidación de Leonardo Balerdi como capitán, dos con pasado en Boca. Además, durante su gestión llegaron varios argentinos al equipo: Facundo Medina, Gerónimo Rulli, Valentín Carboni y Joaquín Correa como futbolistas, junto a Jorge Sampaoli como entrenador.

Los antecedentes de Pablo Longoria en Europa Su recorrido incluye pasos por Newcastle, Recreativo Huelva, Atalanta, Sassuolo y Juventus, donde se destacó por la implementación de sistemas innovadores en la captación de talentos. Luego dio el salto a roles de mayor peso, primero como director deportivo y más tarde como presidente en Olympique de Marsella.