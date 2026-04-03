La tremenda calentura de Guillermo Barros Schelotto con sus jugadores por el 2-3 ante Gimnasia de Mendoza: "Me gustaría aclarar algo"

Lejos de apuntar contra el árbitro por haberse ido expulsado, Guillermo Barros Schelotto dejó un mensaje directo a su plantel tras sufrir un golpazo inesperado.

A Vélez le dieron vuelta un partido increíble en Mendoza y Guillermo Barros Schelotto no se guardó nada.

La derrota de Vélez por 3-2 ante Gimnasia de Mendoza dejó secuelas, y no solo por el resultado sino también por la forma. En conferencia de prensa, Guillermo Barros Schelotto no esquivó el golpe y eligió hacerse cargo del rendimiento de su equipo, incluso después de haber sido expulsado por el propio Álvaro Carranza sobre el final del partido.

El Mellizo, visiblemente caliente por cómo se les escapó el encuentro tras ir en ventaja 2-0, fue claro desde el arranque: "Me gustaría aclarar que perdimos contra un rival, el árbitro no tuvo nada que ver". Así, desactivó cualquier polémica y puso el foco exclusivamente en lo que hizo -o dejó de hacer- su equipo.

En la misma línea, profundizó su mirada crítica y no dudó en remarcar las falencias: “El árbitro dirigió bien o mal, después se puede hacer un análisis, pero nada que ver. Hoy el partido lo perdió Vélez”. Una frase que expone sin rodeos la responsabilidad del plantel en una caída que parecía improbable por cómo se había dado el inicio.

Guillermo Barros Schelotto fue autocrítico y asumió la derrota de Vélez La fuerte autocrítica de Guillermo Barros Schelotto tras la derrota de Vélez en Mendoza La fuerte autocrítica de Guillermo Barros Schelotto tras la derrota de Vélez en Mendoza ESPN Es que el Fortín había arrancado mejor, con goles tempraneros que le dieron una ventaja de 2-0 a los 10 minutos de juego. Sin embargo, el equipo se desmoronó con el correr de los minutos, permitió la reacción del rival y terminó pagando caro errores propios, incluido un gol en contra de Emanuel Mammana en el cierre del partido.