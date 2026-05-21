En vivo: obligado a ganar, Racing empata 1-1 con Caracas en un arranque frenético
Racing perdía contra Caracas en Avellaneda por un gol en contra de Rojas al minuto de juego, pero Martirena lo igualó a los 4'. Si no gana, quedará eliminado.
Por la fecha 5 del Grupo E, Racing recibe a Caracas en el Cilindro de Avellaneda sin margen de error. El equipo de Gustavo Costas está obligado a ganar para seguir con vida en el certamen. Si pierde o empata, quedará eliminado de la Copa Sudamericana 2026 en primera fase.