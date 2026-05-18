La confesión de Lautaro Martínez sobre dónde le gustaría terminar su carrera: "No me imagino en otro lado"

Lautaro Martínez posa con los dos trofeos que ganó en la temporada: el Scudetto de la Serie A 2025/2026 y la Copa Italia 2025/2026.

Lautaro Martínez volvió a referirse a su futuro y dejó una declaración que repercutió fuerte en Racing Club. Luego de finalizar la temporada con Inter de Milán, el delantero aseguró que sueña con retirarse en Italia y reconoció que hoy no se imagina jugando en otro equipo.

“Sin duda me gustaría retirarme acá. Todavía no tengo las llaves de Appiano, pero casi… Mi familia y yo somos felices, incluso tenemos un restaurante, los niños van al colegio y tienen sus amigos. Me cuesta imaginarme en otro sitio hoy en día. En el fútbol nunca se sabe, pero si no me echan, me quedo aquí”, expresó el campeón del mundo en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

Lautaro Martínez quiere retirarse en Inter y enfrió la ilusión de Racing Lautaro Martínez, capitán del Inter

La frase tomó mucha repercusión porque hace apenas dos meses el Toro había manifestado públicamente su deseo de volver a Racing antes del final de su carrera. "Es mi sueño volver, aunque sea por un año. Todavía tengo tres años de contrato en el Inter y me gustaría estar mucho tiempo más en la elite del fútbol. Pero en algún momento, me gustaría que mis hijos vean el amor que la gente de Racing tiene por mí", había dicho en marzo durante una charla con el programa Lo del Pollo, alimentando la ilusión de los hinchas de la Academia.

Por otra parte, el atacante de 28 años sorprendió con una fuerte confesión sobre su vida después del fútbol. "No me quedaré en el fútbol. Es un ambiente que no me gusta. No volverán a saber de mí: desapareceré", lanzó el delantero, que ahora pondrá la cabeza en el Mundial 2026 con Selección argentina.