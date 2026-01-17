La promesa de Lautaro Martínez que generó mucha ilusión en los hinchas de Racing: "Es el sueño que tengo"

Lautaro Martínez participó de una entrevista con AFA Studio y allí abrió su corazón al hablar de la Academia, el club que lo vio nacer futbolísticamente.

Lautaro Martínez vive un gran presente en el Inter de Milán. El campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección argentina es el capitán y goleador del Neroazzurro, que se ubica en la cima de la Serie A y también entre los ocho mejores de la fase liga de la Champions League a falta de dos fechas para el final.

Mientras la temporada en Europa continua con el fútbol a pleno, el Toro aprovechó uno de sus días libres en el Inter y participó de una entrevista con AFA Studio. Allí hablaron sobre diversos temas, pero el primero que tocaron fue sobre la espina que tiene de no haber podido conseguir la Orejona con el elenco italiano (llegó a la final en 2023 y 2025).

El Toro lo grita con todo.jpg Lautaro Martínez vive un gran presente en el Inter de Milán. EFE "Sin dudas. La Champions para mí hoy es una obsesión porque con el City estuvimos ahí. Ellos eran favoritos, quizá. En ese momento llegamos nosotros como muy tranquilos. Estuvimos cerca", sentenció el delantero bahiense de 28 años.

Lautaro Martínez y su posible vuelta a Racing en un futuro Por otro lado, Lautaro Martínez habló sobre una posible vuelta a Racing, club que lo vio nacer futbolísticamente, y también dejó en claro que si regresa ¡peleará por ser campeón de la Copa Libertadores!: "Después, sí. Obviamente, a mí mujer todos los días... 'Volver a Racing, volver a Racing'. Es un sueño que tengo, una promesa que le hice a mi familia de volver al club. A mis hijos también les pongo la camiseta todo el tiempo porque me encantaría que ellos vean también lo que significa el fútbol para nosotros y lo que significa Racing en mi vida", lanzó.