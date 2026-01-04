Lautaro Martínez convirtió y asistió ante Bologna para darle el liderato al Inter en la Serie A

Lautaro Martínez volvió a mostrar que es un jugador clave para el Inter de Milán: marcó de cabeza tras un córner y también asistió a Zielinski en el 1-0.

Lautaro Martínez jugó casi desde el inicio con dos dedos inmovilizados y un vendaje en la mano derecha, por una caída tras chocar con Torbjorn Heggem.

Inter de Milán goleó como local por 3-1 al Bologna en un partido de la fecha 18 de la Serie A , jugado en el Giuseppe Meazza y recuperó la cima del campeonato. El delantero argentino Lautaro Martínez estampó su firma en el marcador a los 3' del segundo tiempo, mientras que Piotr Zielinski y Marcus Thuram sentenciaron el triunfo.

En tanto, para la visita anotó Santiago Castro, delantero albiceleste surgido en Vélez, a los 38 minutos de la segunda parte. Con este resultado, los dirigidos por Antonio Conte recuperaron la cima del certamen italiano con 39 puntos y desplazaron al Milan a la segunda posición con 38 unidades y al Napoli a la tercera plaza con 37.

Ahora, visitarán al Parma (15°) el próximo miércoles desde las 16:45 por la siguiente jornada de la Liga de Italia. Por su parte, Bologna quedó en la séptima plaza con 26 puntos y deberá recibir al Atalanta (8°) el mismo día a partir de las 14:45.

El gol de Lautaro Martínez para llegar a la cima de la tabla de goleadores El gol de Lautaro Martínez pera el 2-0 parcial del Inter El gol de Lautaro Martínez pera el 2-0 parcial del Inter. ESPN Poco antes del cierre del primer parcial, los atacantes del conjunto local se asociaron para abrir el marcador. Thuram habilitó de taco a Lautaro Martínez, quien controló el balón, se sacó un rival de encima y asistió a Zielinski, que definió con un gran disparo de zurda.

Si bien el encuentro se fue al descanso con solo un tanto de diferencia en el resultado, el mismo no mostró la superioridad del Inter, que no pudo ampliar la ventaja por la buena actuación del arquero Federico Ravaglia.