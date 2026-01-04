River negocia por Sebastián Villa por pedido de Gallardo: cuánto está dispuesto a pagar por su pase

Es claro que, por todo lo que viene ocurriendo en estos últimos días, la inimaginable novela entre Sebastián Villa y River ya atravesó el rango de las especulaciones. El interés de Marcelo Gallardo por contar con el colombiano es real y bajó la guardia de una dirigencia que dejaría a un lado las dudas y estaría dispuesta a hacer un esfuerzo por ese gran anhelo del DT.

Desde que Rodrigo Ripe, representante del jugador y amigo personal del Muñeco, acercó el nombre del ex Boca a los pasillos del Monumental, Gallardo le pidió a la CD que negocien. Sin embargo, al principio chocó con la firme postura de Stefano Di Carlo, que no estaba para nada convencido de avanzar por el costo político que implicaría.

Di Carlo acepta negociar por Villa, pero puso un límite económico Sin embargo, la insistencia del entrenador surgió efecto y logró que el presidente dé el brazo a torcer. Es por eso que ahora River evalúa seriamente la chance de contratar a Villa, aunque no hará locuras y marcó un límite: según aseguró Diario Olé, el tope a pagar para hacerse con sus servicios no va más allá de los US$4.000.000.

sebastián villa independiente rivadavia Sebastián Villa, con la Copa Argentina en sus manos, título que ganó con Independiente Rivadavia en 2025. Teniendo en cuenta eso, hay un abismo entre lo que está dispuesto a poner el club de Núñez con lo que pide Independiente Rivadavia. Claro, porque Daniel Vila, presidente de los mendocinos, tasó al colombiano en ¡US$12.000.000!, una cifra muy lejana a lo que suele pagar el mercado por un jugador con un complejo historial extrafutbolístico (tuvo una condena de dos años y un mes de prisión condicional por violencia de género) y que en mayo cumplirá 30 años.