Con Mastantuono en cancha, el Real Madrid aplastó 5-1 al Betis de Lo Celso y llega afilado a la Supercopa

El Real Madrid goleó y se afianzó como escolta del Barcelona en La Liga. Franco Mastantuono tuvo un gran ingreso en los pocos minutos que le tocó jugar.

Franco Mastantuono volvió a tener acción en el Real Madrid y dejó buenas impresiones. La joya de la Selección argentina, que no sumaba minutos en La Liga desde el 14 de diciembre, reapareció en el aplastante triunfo 5-1 ante el Betis y aprovechó al máximo la oportunidad que le dio Xabi Alonso en el tramo final del partido.

Mastantuono, de gran ingreso en el 5-1 del Real Madrid ante el Betis Con el resultado a favor, el DT español lo mandó a la cancha a los 77 minutos en lugar de Vinícius Júnior (se fue silbado del Santiago Bernabéu). En poco más de un cuarto de hora, el ex River se mostró activo, pidió la pelota, se animó a encarar y hasta estuvo muy cerca de convertir, además de generar una jugada que pudo haber terminado en asistencia.

Las participaciones de Mastantuono en el 5-1 del Real Madrid ante el Betis: ingresó al minuto 77. Las participaciones de Mastantuono en el 5-1 del Real Madrid ante el Betis: ingresó al minuto 77. Video: ESPN Por otro lado, en el Betis también hubo protagonismo argentino. Giovani Lo Celso, en medio de rumores que lo vinculan con Inter Miami, disputó todo el segundo tiempo, aunque poco pudo hacer con el resultado final. Los que no ingresaron en el equipo de Manuel Pellegrini fueron Valentín Gómez y Ezequiel "Chimy" Ávila.