Alerta en Boca: aseguran que un grande de Brasil se metió en la pelea por Marino Hinestroza

Con el pase a Boca trabado y sin avances, un poderoso equipo del Brasileirao inició gestiones con Atlético Nacional para contratar a Hinestroza. ¿Se aleja?

Lo que parecía encaminado y prácticamente hecho terminó convirtiéndose en una novela abierta. Marino Hinestroza estaba a un paso de ser el primer refuerzo de Boca, pero las negociaciones con Atlético Nacional se estancaron de manera repentina y el mercado le puso un competidor pesado al Xeneize.

El propio colombiano alimentó la ilusión con publicaciones sugestivas en redes sociales, donde los corazones azul y amarillo no pasaron desapercibidos. En ese momento, el desembarco en Brandsen 805 parecía cuestión de detalles, pero con el correr de los días todo quedó en stand by.

Fluminense, a la carga por Marino Hinestroza Para colmo, Desde Brasil informaron que Fluminense se metió fuerte en la pelea por el extremo de 23 años. El club de Río de Janeiro, que disputará la Copa Libertadores 2026, mostró un interés firme y avanzó con charlas directas con el Verdolaga. Según medios locales, las gestiones se llevan adelante sin intermediarios, con diálogo directo entre los presidentes de ambos clubes.

hinestroza El delantero colombiano de 23 años se perfila como el primer refuerzo xeneize del mercado. Instagram @maarii_angulo b

Por qué se dilata su llegada a Boca y la firme postura del jugador Lo cierto es que todavía no es claro por qué se trabó la llegada de Hinestroza a Boca. Algunas versiones apuntan a diferencias contractuales entre las partes, otras a desacuerdos entre la representación del jugador y la dirigencia del club colombiano. Además, también se mencionaron supuestas deudas, aunque Atlético Nacional lo negó públicamente a través de un comunicado oficial.