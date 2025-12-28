El fuerte comunicado Atlético Nacional sobre la supuesta deuda con Hinestroza que trabaría su pase a Boca

En las últimas horas transcendió que una presunta deuda de Atlético Nacional con Hinestroza estaría frenando su fichaje en Boca.

Dicha versión no tardó en hacerse eco y se instaló como la razón por la cual todavía el Xeneize no pudo formalizar la incorporación del extremo de 23 años. En ese sentido, este mismo domingo el propio Verdolaga de Medellín se encargó de desmentir dicha información con un contundente comunicado en sus redes sociales y plataformas digitales.

El comunicado de Atlético Nacional de Medellín Comunicado Atlético Nacional Marino Hinestroza "Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores, o parte vinculada", asegura en primer término la institución paisa.

"De acuerdo con su política institucional, no se realizan comentarios públicos sobre negociaciones en curso. Los acuerdos relacionados con transferencias de jugadores se comunican únicamente cuando han sido plenamente concluidos y formalizados", detalla a continuación, negando también que se haya llegado ya a un acuerdo formal y definitivo con Boca.