El fuerte comunicado Atlético Nacional sobre la supuesta deuda con Hinestroza que trabaría su pase a Boca
En las últimas horas transcendió que una presunta deuda de Atlético Nacional con Hinestroza estaría frenando su fichaje en Boca.
El fichaje de Marino Hinestroza parece bastante encaminado y todo apunta a que más temprano que tarde se convertirá en el primer refuerzo de Boca Juniors del mercado de pases para la temporada 2026. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que una supuesta deuda que Atlético Nacional mantendría con el jugador estaría trabando el traspaso.
Dicha versión no tardó en hacerse eco y se instaló como la razón por la cual todavía el Xeneize no pudo formalizar la incorporación del extremo de 23 años. En ese sentido, este mismo domingo el propio Verdolaga de Medellín se encargó de desmentir dicha información con un contundente comunicado en sus redes sociales y plataformas digitales.
El comunicado de Atlético Nacional de Medellín
"Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores, o parte vinculada", asegura en primer término la institución paisa.
"De acuerdo con su política institucional, no se realizan comentarios públicos sobre negociaciones en curso. Los acuerdos relacionados con transferencias de jugadores se comunican únicamente cuando han sido plenamente concluidos y formalizados", detalla a continuación, negando también que se haya llegado ya a un acuerdo formal y definitivo con Boca.
"Estos principios reflejan la total seriedad con la que se gestionan todos los procesos deportivos y administrativos al interior del club", concluye finalmente el descargo de Atlético Nacional que, sin nombrar directamente a Hinestroza, apunta directamente contra los trascendidos de las últimas horas.