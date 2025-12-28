El inesperado motivo por el que podría frenarse el pase de Marino Hinestroza a Boca
Atlético Nacional busca modificar condiciones mientras el Xeneize aguarda por la llegada de Marino Hinestroza a la pretemporada.
La llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors parece estar encaminada y solo resta el anuncio formal para que se concrete. El entendimiento entre el Xeneize y Atlético Nacional ya está cerrado, aunque una situación ajena a lo estrictamente deportivo es la que mantiene en suspenso la confirmación definitiva.
El club colombiano mantiene una deuda económica con el futbolista y su representante, y esa obligación pendiente es el principal foco del conflicto. Desde Medellín buscan evitar ese pago, lo que generó tensiones en el cierre de la operación, pese a que el monto de la transferencia ronda los cinco millones de dólares.
En paralelo, Hinestroza ya acordó las condiciones personales con Boca y tiene previsto firmar un contrato que lo vincule a la institución hasta fines de 2029. La intención del club argentino es contar con el delantero desde el inicio de la pretemporada, programada para el 2 de enero.
Las maniobras de Atlético Nacional y la postura de Boca
Si el atacante no resigna la deuda, Atlético Nacional podría extender los plazos o modificar algunas cláusulas del acuerdo. En Boca conocen esta estrategia y no consideran que el pase esté en riesgo, aunque siguen atentos al desarrollo de las negociaciones.
Desde Colombia, incluso, algunos medios hablan de un “juego sucio”, al introducir cambios menores en los contratos con el objetivo de demorar la transferencia y presionar al jugador para que desista del reclamo económico.
Expectativa por la llegada de Hinestroza a Boca
La postura en Argentina es firme: Boca espera a Hinestroza y confía en que la situación se resolverá en breve. Aunque el club desea que el delantero viaje a Buenos Aires a comienzos de la próxima semana para realizar la revisión médica, comprenden el escenario complejo que atraviesa.
En definitiva, en el entorno del jugador aseguran que Atlético Nacional intenta “jugar” con la urgencia del futbolista para que perdone varios salarios adeudados. Por ahora, Hinestroza no cede y Boca mantiene la expectativa de presentarlo como su primera incorporación tras una inversión cercana a los cinco millones de dólares.