El inesperado motivo por el que podría frenarse el pase de Marino Hinestroza a Boca

Atlético Nacional busca modificar condiciones mientras el Xeneize aguarda por la llegada de Marino Hinestroza a la pretemporada.

El delantero colombiano de 23 años se perfila como el primer refuerzo xeneize del mercado.

La llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors parece estar encaminada y solo resta el anuncio formal para que se concrete. El entendimiento entre el Xeneize y Atlético Nacional ya está cerrado, aunque una situación ajena a lo estrictamente deportivo es la que mantiene en suspenso la confirmación definitiva.

El club colombiano mantiene una deuda económica con el futbolista y su representante, y esa obligación pendiente es el principal foco del conflicto. Desde Medellín buscan evitar ese pago, lo que generó tensiones en el cierre de la operación, pese a que el monto de la transferencia ronda los cinco millones de dólares.

En paralelo, Hinestroza ya acordó las condiciones personales con Boca y tiene previsto firmar un contrato que lo vincule a la institución hasta fines de 2029. La intención del club argentino es contar con el delantero desde el inicio de la pretemporada, programada para el 2 de enero.

Las maniobras de Atlético Nacional y la postura de Boca Si el atacante no resigna la deuda, Atlético Nacional podría extender los plazos o modificar algunas cláusulas del acuerdo. En Boca conocen esta estrategia y no consideran que el pase esté en riesgo, aunque siguen atentos al desarrollo de las negociaciones.

Hinestroza campeón en Colombia Marino Hinestroza tiene todo acordado con Boca y espera resolver su salida de Atlético Nacional. @nacionaloficial · Desde Colombia, incluso, algunos medios hablan de un “juego sucio”, al introducir cambios menores en los contratos con el objetivo de demorar la transferencia y presionar al jugador para que desista del reclamo económico.