El análisis de un ex Boca sobre Marino Hinestroza que entusiasma a los hinchas xeneizes: "Son comparables"

El ex mediocampista, colombiano como Marino Hinestroza, analizó el estilo de juego del extremo de Atlético Nacional y qué le puede aportar a este Boca.

El "pelao ambicioso" de Atlético Nacional, tal como se definió Marino Hinestroza, será el primer refuerzo de Boca.

El delantero colombiano Marino Hinestroza tiene todo acordado para convertirse en el primer refuerzo de Boca a partir de 2026, en una operación que rondaría los 5 millones de dólares. Desde el último mercado de pases, Juan Román Riquelme lo siguió de cerca por tratarse de un futbolista con desequilibrio individual, una virtud escasa en el actual plantel xeneize.

Extremo por derecha como posición natural, Hinestroza se destaca por su velocidad, potencia y capacidad para encarar en el uno contra uno. Es un jugador que busca el duelo permanente, gana metros a pura aceleración y obliga a las defensas a retroceder, una característica que Boca no tiene consolidada en ese sector.

Fabián Vargas puso el foco en Hinestroza y lo comparó con Sebastián Villa Fabián Vargas Colombia Boca.jpg El paralelismo con Sebastián Villa no surgió desde el club sino desde alguien que conoce bien el Mundo Boca y es compatriota de ambos. “Desde que se fue Villa, Boca no tiene un jugador de esas características, son comparables”, explicó Fabián Vargas, aunque también advirtió sobre la exigencia que implica vestir la camiseta xeneize.

En lo táctico, Hinestroza juega mayormente a pierna natural, pero no es rígido: suele enganchar hacia el centro para rematar con la zurda y también cuenta con un disparo de media distancia aceptable. Su mayor fortaleza está en la potencia para dejar rivales en el camino, aunque la toma de decisiones en el último pase aparece como el aspecto a mejorar.

Cómo juega Marino Hinestroza y qué le puede dar a Boca Marino Hinestroza en Atlético Nacional Marino Hinestroza en Atlético Nacional TyC Sports En números, disputó 84 partidos con el Verdolaga, tras pasos breves por Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew. Marcó 11 goles y dio 14 asistencias, estadísticas que reflejan incidencia en el juego más que perfil goleador.