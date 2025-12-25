Boca tiene acordado el fichaje de Marino Hinestroza: cuánto pagará por él y hasta cuándo firma
Marino Hinestroza será el primer refuerzo del mercado de pases de Boca. El extremo había preanunciado su llegada con una historia de Instagram.
Con el plantel de vacaciones y la pretemporada programada para el 2 de enero, Boca Juniors continúa igualmente preparándose para el 2026. Y como una suerte de regalo de Navidad, ya puede decir que tiene cerrado el primer fichaje del mercado de pases: Marino Hinestroza.
El extremo de 23 años hace un tiempo que logró captar la atención de la dirigencia xeneize, y el miércoles consiguió revolucionar a toda la Ribera cuando publicó una sugerente historia a su cuenta de Instagram que preanunciaba su inminente llegada.
Unas pocas horas después, el periodista especializado en el mercado de pases César Merlo indicó en su cuenta de X que en Brandsen 805 llegaron a un acuerdo con Atlético Nacional, club del futbolista colombiano durante los últimos dos años, para concretar su traspaso.
Según informó, Boca le pagará al Verdolaga de Medellín un total de 5 millones de dólares y el contrato que firmará Hinestroza será a largo plazo. Su vínculo se extenderá por unos 4 años, es decir, hasta diciembre de 2029. Solo restaría el anuncio oficial del club.
Los números de Marino Hinestroza
Surgido de Orsomarso SC, pasó por América de Cali, Pachuca y Colombus Crew, hasta regresar a su tierra natal en 2024 para jugar en Atlético Nacional. Durante la última temporada con el elenco paisa, disputó un total de 56 partidos, en los que convirtió 7 goles y dio 11 asistencias. Este 2025 se alzó con los títulos de la Superliga colombiana y la Copa Colombia.