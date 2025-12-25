Boca tiene acordado el fichaje de Marino Hinestroza: cuánto pagará por él y hasta cuándo firma

Marino Hinestroza será el primer refuerzo del mercado de pases de Boca. El extremo había preanunciado su llegada con una historia de Instagram.

Con el plantel de vacaciones y la pretemporada programada para el 2 de enero, Boca Juniors continúa igualmente preparándose para el 2026. Y como una suerte de regalo de Navidad, ya puede decir que tiene cerrado el primer fichaje del mercado de pases: Marino Hinestroza.

El extremo de 23 años hace un tiempo que logró captar la atención de la dirigencia xeneize, y el miércoles consiguió revolucionar a toda la Ribera cuando publicó una sugerente historia a su cuenta de Instagram que preanunciaba su inminente llegada.

Marino Hinestroza es nuevo refuerzo de Boca.

*El club le compró el pase a Atlético Nacional en u$s 5M y el extremo firmará contrato por 4 años, tal como se adelantó. #TratoHecho — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 24, 2025 Unas pocas horas después, el periodista especializado en el mercado de pases César Merlo indicó en su cuenta de X que en Brandsen 805 llegaron a un acuerdo con Atlético Nacional, club del futbolista colombiano durante los últimos dos años, para concretar su traspaso.

Según informó, Boca le pagará al Verdolaga de Medellín un total de 5 millones de dólares y el contrato que firmará Hinestroza será a largo plazo. Su vínculo se extenderá por unos 4 años, es decir, hasta diciembre de 2029. Solo restaría el anuncio oficial del club.