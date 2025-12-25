Presenta:

Vacaciones xeneizes: qué destinos eligieron los jugadores de Boca antes de las Fiestas

Tras finalizar un convulsionado año deportivo, y en las vísperas de la pretemporada, el plantel de Boca disfruta de sus vacaciones.

Leandro Paredes y los demás jugadores de Boca disfrutan de sus vacaciones.

Leandro Paredes y los demás jugadores de Boca disfrutan de sus vacaciones.

El convulsionado año deportivo de Boca Juniors se terminó. Mientras se define qué sucederá con Claudio Úbeda, y en las vísperas de las Fiestas y de que comience la pretemporada, que tiene fecha de inicio el próximo 2 de enero, el plantel disfruta de sus vacaciones.

Los destinos de los jugadores de Boca

Casi todos con sus respectivas parejas y/o familias, los jugadores tomaron tomaron destinos muy diversos. Alguno optaron por Europa, como es el caso de Leandro Paredes, que con Camila Galante, su compañera de vida, primero visitaron Roma (donde se encontraron con Paulo Dybala y Oriana Sabatini) y luego recalaron en Finlandia.

Vacaciones Paredes Oriana Sabatini Roma
Otros que visitaron sus antiguos pagos en el Viejo Contiente fueron Agustín Marchesín, que asistió al Estadio do Dragao del Porto, su ex club, y Ander Herrera, que viajó al País Vasco, su tierra natal. Sin necesidad de cruzar el Atlántico, quienes también pasaron por sus respectivos países de origen fueron Edinson Cavani en Salto, Uruguay, y Carlos Palacios en Chile.

Unos 13 futbolistas decidieron pasar sus días de descanso en las playas del continente americano y el Caribe: a México fueron Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Juan Barinaga, Alan Velaszo y Dylan Gorosito; a Miami, Brian Aguirre, Tomás Belmonte, Nicolás Figal y Ayrton Costa; a Brasil, Kevin Zenón, Lautaro Blanco y Mateo Mendía; por último, Milton Giménez optó por República Dominicana.

A su vez, hubo algunos que decidieron quedarse en suelo argentino, como son los casos de Marco Pellegrino, Agustín Martegani, Milton Delgado y Malcom Braida. Por su parte, se destaca también el Chelo Wigandt, que ya finalizó su préstamo por Inter Miami y vuelve a ser jugador de Boca, y aprovechó su retorno al país para visitar el santuario del Gauchito Gil en Mercedes, Corrientes.

Las fotos de las vacaciones de los jugadores de Boca

Leandro Paredes vacaciones Finlandia
Vacaciones Ander Herrera España
Vacaciones Ayrton Costa Miami
Vacaciones Cavani Salto
Vacaciones Changuito Zeballos Cancún
Vacaciones Chelo Weigandt Gauchito Gil
Vacaciones Marchesín Oporto
Vacaciones Merentiel Isla de las Mujeres México
Vacaciones Milton Delgado
Vacaciones Palacios Chile
