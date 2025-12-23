¡Bombazo! El dato sobre Riquelme y Delgado que preocupa a Claudio Úbeda y lo pone en duda como DT de Boca

A días de comenzar 2026, Boca sigue sin confirmar a su entrenador. El periodista Diego Díaz habló con Úbeda y reveló una información que encendió las alarmas en el Xeneize.

Diego Díaz contó qué cambió en el vínculo entre Úbeda, Riquelme y el Consejo de Fútbol de Boca Juniors.

En Boca Juniors hay una pregunta que se repite y no tiene una contundente respuesta. Con el inicio de 2026 a la vuelta de la esquina, el club todavía no confirmó a su entrenador y la incertidumbre crece, mientras a la par el club negocia por los primeros refuerzos para una pretemporada que comenzará el 2 de enero.

El hermetismo es total y los rumores se multiplican. En ese escenario aparece una continuidad condicionada de Claudio Úbeda, con versiones sobre un cuerpo técnico debilitado, la posible llegada de un nuevo colaborador o incluso la alternativa de un DT “tapado” que, por ahora, nadie logró identificar.

En ese contexto, Diego Díaz, exjugador y periodista, aportó un dato clave que encendió las alarmas. En el programa El que Ríe Último, por Picado TV, contó que habló directamente con Úbeda y reveló un cambio abrupto en la relación con Marcelo Delgado, mánager y mano derecha de Juan Román Riquelme. “Tuve la oportunidad de hablar telefónicamente con el entrenador de Boca. Hasta hace unos días estaba tranquilo”, arrancó el conductor.

El silencio que inquieta a Claudio Úbeda y abre interrogantes en Boca Qué va a pasar con Claudio Úbeda en Boca Qué va a pasar con Claudio Úbeda en Boca Picado TV El dato que encendió las alarmas es concreto y puntual. “Hasta la semana pasada había un cierto diálogo periódico. Ahora, hace más de cinco días que nadie de Boca lo llama por teléfono”, afirmó Díaz, y aclaró cómo se daba ese contacto. “Sabemos, creemos y coincidimos que no es Úbeda el que tiene que llamar, sino que, como pasaba antes, el Chelo Delgado, en representación de Riquelme, hablaba con Claudio Úbeda”.

Sobre ese corte, fue tajante: “Eso hace más de cinco días que dejó de ocurrir. Entonces, Úbeda con Boca está incomunicado”. Y dejó una interpretación fuerte sobre el escenario actual: “Yo te digo hoy, en mi interpretación, Boca hoy ya no tiene más a Úbeda, porque el Úbeda que tuvo hasta ahora, no está más”.