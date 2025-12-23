El angustiante presente de Franco Mastantuono en Real Madrid y un fuerte rumor que cobra fuerza

Franco Mastantuono no atraviesa un buen momento en el Merengue y en las últimas horas crecieron los rumores de una posible salida del club.

Franco Mastantuono no vive un buen presente en el Real Madrid y podría irse en este mercado de pases.

En su llegada al Real Madrid, Franco Mastantuono se ganó rápidamente un lugar en el once de Xabi Alonso. En los primeros partidos, el volante de 18 años mostró cualidades e incluso, convirtió su primer gol en la goleada 4-0 frente al Levante por La Liga de España.

No obstante, con el correr del tiempo, el ex River fue perdiendo poco a poco la titularidad y tras sufrir una pubalgia que lo dejó varias semanas afueras de la cancha, dejó de ser indispensable para Xabi Alonso, a tal punto que tuvo acción en dos de los últimos once compromisos oficiales del equipo.

La idea que tiene el Real Madrid con Franco Mastantuono Ante esta situación, en las últimas horas comenzaron a circular rumores que podrían cobrar fuerza en el poco tiempo y es que la Casablanca podría ceder a préstamo a Franco Mastantuono en este mercado de pases, según informó el medio italiano Calciomercato.

Franco Mastantuono Real Madrid Tavalera Mastantuono podría irse cedido en este mercado de pases. EFE El plan del club consistiría en aplicar un proceso de adaptación gradual, parecido al que se llevó a cabo con otros jugadores como Vinicius Jr., pero con una diferencia clave: a diferencia del brasileño, que tuvo rodaje en el Real Madrid Castilla, la idea con el futbolista argentino sería que gane experiencia y continuidad en una liga de Primera División competitiva, como la Serie A o en un conjunto de menor jerarquía dentro de La Liga.