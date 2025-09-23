¡Qué calidad! Así fue el primer gol de Franco Mastantuono con la camiseta del Real Madrid

El juvenil argentino Franco Mastantuono anotó en su sexto partido oficial con el conjunto Merengue, en el duelo ante Levante.

En su sexto partido y con apenas 18 años, Mastantuono marcó su primer gol con la camiseta del Real Madrid.

El momento más esperado por Franco Mastantuono finalmente llegó en el Estadio Ciudad de Valencia. El joven argentino convirtió su primer gol oficial con la camiseta del Real Madrid, en el marco de la sexta jornada de LaLiga 2025/26, y lo hizo en la goleada frente al Levante.

El futbolista surgido en River Plate, que había mostrado un nivel prometedor en sus primeras presentaciones bajo las órdenes de Xabi Alonso, necesitaba sumar la cuota goleadora que se le venía negando. En sus encuentros anteriores había estado muy cerca de convertir, incluso con una ocasión clara en este mismo encuentro, pero recién en su sexto partido con los Merengues pudo festejar.

Así fue el gol de Franco Mastantuono El tanto llegó en el primer tiempo tras una jugada colectiva bien elaborada por el Real Madrid. Vinicius Jr (que abrió el marcador a los 28') asistió desde la banda izquierda con un pase preciso al borde del área. Mastantuono controló con categoría, se perfiló y definió con un derechazo potente al ángulo, imposible para el arquero rival. Fue el 2-0 parcial del 4-1 final y una muestra de confianza que encendió la celebración tanto de sus compañeros como de los hinchas blancos.

Así fue el primer gol de Franco Mastantuono con el Real Madrid Así fue el primer gol de Franco Mastantuono con el Real Madrid

El gol de Mastantuono no solo significó un desahogo personal, sino también una confirmación de su adaptación al fútbol español. Con apenas 18 años, el argentino empieza a ganarse un lugar en el esquema del Real Madrid, que lo incorporó como una de sus grandes apuestas de futuro.