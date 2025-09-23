Franco Mastantuono marcó su primer gol para el Real Madrid, que goleó 4-1 al Levante
Real Madrid se impuso como visitante con los goles de Vinicius a los 28 minutos, Mastantuono a los 38' y Mbappé por duplicado a los 64' y los 66'.
Con un gol de Franco Mastantuono, el primero desde su llegada al club y el segundo de la tarde para el equipo de Xabi Alonso, el Real Madrid goleó 4-1 como visitante al Levante por la fecha 6 de LaLiga y se mantiene puntero con puntaje ideal al ganar los 6 partidos disputados hasta el momento.
