Franco Mastantuono marcó su primer gol para el Real Madrid, que goleó 4-1 al Levante

Real Madrid se impuso como visitante con los goles de Vinicius a los 28 minutos, Mastantuono a los 38' y Mbappé por duplicado a los 64' y los 66'.

MDZ Deportes

Franco Mastantuono puso el 2-0 y es el primero que marca con la camiseta del Real Madrid.

@realmadrid

Con un gol de Franco Mastantuono, el primero desde su llegada al club y el segundo de la tarde para el equipo de Xabi Alonso, el Real Madrid goleó 4-1 como visitante al Levante por la fecha 6 de LaLiga y se mantiene puntero con puntaje ideal al ganar los 6 partidos disputados hasta el momento.

Franco Mastantuono marcó su primer gol para el Real Madrid y puso el 2-0

Mastantuono anotó el 2-0 de Real Madrid frente a Levante

Mastantuono anotó el 2-0 de Real Madrid frente a Levante

Vini Jr. abrió el marcador ante Levante

Vini Jr puso el 1-0 del Real Madrid contra Levante

Vini Jr puso el 1-0 del Real Madrid contra Levante

El gol de Etta Eyong para el descuento de Levante

El segundo gol de Mbappé para el 4-1 del Real Madrid

El minuto a minuto de Levante - Real Madrid

