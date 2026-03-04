Se conoció la sanción a Mastantuono por insultar al árbitro: cuántos partidos se pierde en el Real Madrid

LaLiga dio a conocer el castigo para Franco Mastantuono por la roja que recibió en la derrota ante Getafe. El ex River podrá regresar para un duelo clave.

Franco Mastantuono quedó en el ojo de la tormenta tras su expulsión en la derrota del Real Madrid el pasado lunes en el Bernabéu. Con su equipo perdiendo por un gol, el árbitro lo echó en los minutos finales de manera directa por protestas desmedidas y el joven extremo de 18 años se marchó bajo una silbatina de los hinchas.

El informe arbitral indicó luego que el ex River, tras un fallo que no le gustó, habría dicho "Vaya vergüenza, vaya p... vergüenza" -una expresión un tanto extraña para un argentino-, razón por la cual el juez principal Alejandro Muñiz Ruiz le mostró la tarjeta roja sin ningún tipo de miramientos, dejando a la Casa Blanca con un hombre menos en la conclusión del encuentro.

La expulsión de Franco Mastantuono por insultar al árbitro Expulsaron a Franco Mastantuono y se fue silbado del Bernabéu "Dirigirse a los árbitros en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración, siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes", indica el reglamento de LaLiga en el artículo 124 de su Código Disciplinario.

Afortunadamente para él, las autoridades fueron benevolentes y le aplicaron el castigo mínimo. Por lo tanto, Mastantuono solo se perderá dos compromisos por el campeonato español. Los mismos son los duelos contra Celta de Vigo este viernes por la fecha 27 y contra Elche el sábado 14 por la fecha 28.