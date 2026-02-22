El duro vaticinio de una gloria de River sobre Franco Mastantuono: "Va a terminar en un club de más abajo"

Una voz más que autorizada en el mundo River analizó el preocupante presente de Mastantuono en el Real Madrid y lanzó una fuerte sentencia sobre su futuro.

El presente de Franco Mastantuono en el Real Madrid abrió un debate que cruzó el Atlántico y volvió a instalarse fuerte en el mundo River. A seis meses de su llegada a la Casa Blanca, la joya de 18 años atraviesa un momento complejo: no sumó minutos en los últimos tres partidos y las críticas empezaron a multiplicarse.

En la derrota 1-2 ante Osasuna, el delantero de la Selección argentina miró todo desde el banco y acumuló su tercer encuentro consecutivo sin ingresar. En total, registra tres goles y una asistencia en 24 presentaciones a lo largo de la temporada, números que lo ponen hace rato en la mira de los madridistas y, claro, de Lionel Scaloni pensando en el Mundial.

En ese contexto apareció la palabra de Norberto Alonso, ídolo eterno de River, quien analizó el presente del 30 en España con su estilo punzante y directo. "Yo no sé si Mastantuono tiene el factor sorpresa en el Real Madrid", comenzó diciendo, en una charla con Fede Rubi, periodista y locutor vinculado al Millonario.

El Beto Alonso, contundente sobre el futuro que podría tener Franco Mastantuono Pero lo más fuerte de las declaraciones del Beto vino justo después, cuando lanzó una reflexión más profunda sobre el futuro del juvenil: "Lo están matando. ¿Sabés por qué? Creo que ese chico va a terminar en un equipo de más abajo. Después, a lo mejor vuelve al Real. Pero primero tiene que demostrar que está para el Real", apuntó.