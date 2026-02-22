Vélez aplicó la "ley del ex": con un gol de Lanzini venció 1-0 a River y complicó más el ciclo de Gallardo

Vélez Sarsfield le ganó 1-0 a River Plate en un partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 que se está disputando en el estadio José Amalfitani de Liniers.

El único gol de la noche fue convertido por el volante Manuel Lanzini , nacido futbolísticamente en River , a los cinco minutos de la primera parte.

Así, el Millonario cayó a la décima posición de la zona B, con siete puntos, y es vigésimo en la tabla anual, mientras que el elenco dirigido por Guillermo Barros Schelotto lidera el grupo A con 14 unidades y es tercero en la general, en zona de Copa Libertadores.

El único gol del partido llegó a los cinco minutos del primer tiempo, con un contraataque y combinación en velocidad entre el extremo Matías Pellegrini y el volante Manuel Lanzini , que avanzó por el medio y sacó un remate bajo que dio en el palo derecho del arquero Franco Armani antes de convertirse en gol.

A los 22 minutos, el delantero Florián Monzón le ganó una pelota con el cuerpo al defensor Paulo Díaz y sacó un remate bajo, que Armani pudo desviar. El rebote le quedó a Lanzini, que tiró de primera pero el guardameta se volvió a imponer.

Cuando iban 34 minutos, el extremo de Vélez Tobías Andrada abrió hacia la derecha para la subida del lateral Joaquín García, cuyo remate al segundo palo fue despejado por Armani.

La primera del complemento fue de River, con un avance desde la derecha hacia el medio del volante Kendry Páez, que culminó con un remate al segundo palo que detuvo el arquero Álvaro Montero.

El Millonario volvió a llegar a los 22 minutos, con un centro pasado del lateral Matías Viña para el otro carrilero de River, Gonzalo Montiel, que remató de primera y desviado por el primer palo.

Kendry Páez vs Vélez Kendry Páez ingresó en el complemento, le cambió la cara a River, pero se lesionó el hombro y tuvo que salir. Fotobaires

Cuando iban 30 minutos, un pase en profundidad habilitó al delantero Ian Subiabre, que resolvió con un gran enganche para deshacerse de su marcador y desparramar a Montero, aunque luego remató al medio y no pudo superar al arquero colombiano.

Dos minutos más tarde, el delantero Braian Romero se desmarcó a la espalda de la defensa rival y recibió un pase filtrado que lo dejó mano a mano ante el arquero Santiago Beltrán, quien se quedó con su disparo bajo al segundo palo.

A los 33 minutos, un córner al segundo palo permitió el cabezazo del delantero Facundo Colidio, que Montero pudo desviar sobre su palo derecho. En el rebote, el volante Giuliano Galoppo controló de espaldas al arco e improvisó una tijera desde el área chica que se fue rozando el travesaño.

En la próxima fecha, River deberá recibir a Banfield, el jueves 26 de febrero a las 19:30, mientras que el Fortín volverá a jugar como local y lo hará ante Deportivo Riestra, el miércoles 25 a partir de las 19:30.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Vélez vs River Plate