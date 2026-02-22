Alarma y más preocupación en River: Juanfer Quintero y Franco Armani pidieron el cambio ante Vélez
Dos piezas clave encendieron las alarmas de River en pleno partido con Vélez. Quintero salió en el primer tiempo y Armani no regresó tras el descanso.
River sumó dos nuevas preocupaciones físicas durante el duelo frente a Vélez por la sexta fecha del Torneo Apertura. A los 26 minutos del primer tiempo, Juan Fernando Quintero pidió el cambio tras evidentes gestos de dolor y fue reemplazado por el juvenil Joaquín Freitas, en una decisión obligada del entrenador Marcelo Gallardo.
El colombiano se quedó en el banco con hielo en el isquiotibial derecho, lo que generó inquietud inmediata. Venía siendo uno de los puntos más altos del equipo e incluso había marcado el gol del triunfo 1-0 ante Ciudad de Bolívar en el debut por la Copa Argentina.
Juanfer Quintero salió lesionado en el primer tiempo
La preocupación creció aún más en el entretiempo, cuando Franco Armani no volvió a salir al campo. En su regreso a la titularidad tras una larga lesión, el arquero de 39 años sintió una sobrecarga en el tendón de Aquiles (zona que ya le había impedido comenzar la temporada con normalidad) y fue reemplazado por Santiago Beltrán.
Armani había tenido responsabilidad en el gol que puso en ventaja a Vélez y apenas pudo completar los primeros 45 minutos en su regreso al arco. La dolencia obligó a preservarlo para evitar un agravamiento.
Franco Armani jugó 45 minutos, se resintió y le dejó el arco a Beltrán
Así, River cerró la jornada con dos bajas sensibles y más incertidumbre en un momento en el que el equipo necesita resultados para recuperar confianza. Ahora restará conocer los estudios médicos para determinar la gravedad de ambas lesiones.