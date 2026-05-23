Atento, Coudet: fue comprado y luego borrado por Gallardo y regresará a River tras el Mundial

El River de Eduardo Coudet contará con un inesperado regreso a mitad de año de un futbolista que disputará la Copa del Mundo con su selección. Los detales.

Mientras cuenta las horas para la final del Torneo Apertura ante Belgrano, en River ya empezaron a aparecer los primeros temas pendientes respecto al mercado de pases. En ese contexto, hay un caso puntual que genera dudas puertas adentro y tiene que ver con el inesperado regreso de un futbolista al club.

El protagonista es nada menos que Matías Galarza Fonda. Después de un semestre irregular en la MLS, el volante paraguayo deberá regresar al Millonario luego de que Atlanta United decidiera no ejecutar la obligación de compra. Allí sumó sumó apenas 847 minutos y no logró cumplir los objetivos fijados en el acuerdo entre ambos clubes. Por eso, la franquicia estadounidense decidió liberarlo antes del cierre de la temporada en la Conferencia Este.

Qué dijo Galarza Fonda sobre su vuelta a River post Mundial El jugador de 24 años ya se encuentra en Paraguay para sumarse a la preparación de la selección dirigida por Gustavo Alfaro de cara al Mundial 2026 y, en su llegada al país, dejó en claro evitó dar pistas sobre su futuro. “Tengo contrato, soy jugador de River. Lo tomo bien, es una gran institución. Ya veremos qué pasa. Hoy pienso en lo que tengo en frente, que es una Copa del Mundo”, expresó. Al mismo tiempo, avisó: “Después se verá si se vuelve a River o qué pasará”.

Galarza Fonda debut en River El paraguayo Matías Galarza Fonda quedó en el centro de las críticas por la jugada del gol de Martirena en la eliminación de River ante Racing en el Clausura 2025. Fotobaires

La realidad es que el ciclo del volante en Núñez nunca terminó de despegar y se fue mirado de reojo por los hinchas. El Millonario había apostado fuerte por él hace un año a pedido de Marcelo Gallardo en una operación conjunta con Juan Carlos Portillo, pagándole US$ 8.500.000 a Talleres por el pase de ambos. Pero las expectativas estuvieron lejos de cumplirse: disputó 14 partidos en los que no convirtió goles ni repartió asistencias.